烏克蘭安全委員會曝烏航失事「3大說法」　專家團抵伊朗展開調查

▲ 烏克蘭航空公司一架飛機在伊朗起飛後墜毀。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美伊緊張情勢高漲之際，伊朗境內8日早晨6點多驚傳墜機意外。烏克蘭航空PS752客機自伊瑪目何梅尼國際機場起飛8分鐘後化成一團火球，墜毀於帕蘭德（Parand），機上176人全都喪命。最新消息指出，烏克蘭國家安全與國防委員會（NSDC）判斷，這架波音737墜毀的主要原因目前有3種說法，分別為飛彈攻擊、恐怖攻擊與技術問題導致的引擎爆炸。

根據NSDC秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）稍早於推特發布的消息，載有烏克蘭專家的飛機約於當地時間下午3時30分抵達德黑蘭，立即針對墜毀的PS752展開調查。

伊朗報告則指，該架班機起飛至8000英尺的高空時，就從雷達上消失，隨後便墜毀；但根據飛行路線，在技術故障問題發生後，班機一度向右轉，試圖返回機場。目擊者聲稱，機身在下墜期間就已經是著火狀態，隨後撞擊地面爆炸。