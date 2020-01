烏克蘭安全委員會曝烏航失事「3大說法」　專家團抵伊朗展開調查

▲ 烏克蘭航空公司一架飛機在伊朗起飛後墜毀。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美伊緊張情勢高漲之際,伊朗境內8日早晨6點多驚傳墜機意外。烏克蘭航空PS752客機自伊瑪目何梅尼國際機場起飛8分鐘後化成一團火球,墜毀於帕蘭德(Parand),機上176人全都喪命。最新消息指出,烏克蘭國家安全與國防委員會(NSDC)判斷,這架波音737墜毀的主要原因目前有3種說法,分別為飛彈攻擊、恐怖攻擊與技術問題導致的引擎爆炸。

根據NSDC秘書長丹尼洛夫(Oleksiy Danilov)稍早於推特發布的消息,載有烏克蘭專家的飛機約於當地時間下午3時30分抵達德黑蘭,立即針對墜毀的PS752展開調查。

伊朗報告則指,該架班機起飛至8000英尺的高空時,就從雷達上消失,隨後便墜毀;但根據飛行路線,在技術故障問題發生後,班機一度向右轉,試圖返回機場。目擊者聲稱,機身在下墜期間就已經是著火狀態,隨後撞擊地面爆炸。

NSDC Secretary Oleksiy Danilov: The aircraft with Ukrainian experts arrived in Tehran at 3:30 on Jan. 9. The group immediately began to examine the circumstances of Boeing 737 #PS752 crash. The public will be promptly provided with update information. https://t.co/zBxwoSW3TQ