烏航墜機「138人預計前往加拿大」　新婚夫妻、教授一家四口喪命

▲烏克蘭國際航空客機墜毀。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

烏克蘭航空PS752在8日於從伊朗德黑蘭機場起飛沒多久後墜毀，機上176人全數喪生。其中包含63名加拿大人，更有138人的飛行目的是加拿大，許多是要前往加拿大讀書的伊朗國際學生，還包含一對新婚夫妻，以及多組家庭。

加拿大環球郵報（Globe and Mail）報導，總理杜魯多（Justin Trudeau）在8日下午的記者會上指出，這架班機上共有138名旅客的目的地是加拿大。但是，因為加拿大在伊朗並沒有大使館，只能靠其他國家協助調查空難原因，目前義大利、澳洲和法國都已經伸手援助，杜魯多提到，「加拿大人們有很多的疑問，而我們應該要得到解答」。



交通部長加里奧（Marc Garneau）也指出，墜機的原因有很多，這架班機再從德黑蘭機場起飛不久好就起火，「但現在仍無法推測原因，衛星訊號顯示，班機起飛時一切都還正常，但隨後失去聯繫，這中間勢必有發生什麼事」。當被問道飛機是否是被擊落的，加里奧表示，目前還無法斷言。

這起事故是自1985年的印度航空空難以來，最多加拿大人喪生的一次，目前烏克蘭跟伊朗正共同調查失事原因。

在罹難者中，共有28位住在愛德蒙頓（Edmonton）的伊朗裔加拿大人，其中4人才剛參加完婚禮，愛德蒙頓伊朗協會（Iranian Heritage Society）的主席阿克巴里（Reza Akbari）表示，「這真的很震驚，我甚至認識其中幾位罹難者，讓人難過極了」。

26歲的阿拉許（Arash Pourzarabi）以及25歲的波妮（Pouneh Gourji）都是阿爾伯塔大學（University of Alberta）電腦工程系畢業的學生，兩人才剛剛在伊朗完婚，沒想到遇到死劫。阿爾伯塔大學的教授，47歲的帕德蘭（Pedram Mousavi）和43歲的妻子摩根（Mojgan Daneshmand），再加上兩個9歲和14歲的孩子，一家人也全死於空難。

杜魯多也表示，他與妻子蘇菲（Sophie Gregoire Trudeau）一同向罹難者的家屬表示最深的慰問。他也提到，外交部長商鵬飛（François-Philippe Champagne）以及交通部長加里奧都在試圖向其他國家取得更多資訊。