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快訊／烏克蘭航空失事前一刻「曾試圖返航」　伊朗最新調查出爐

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▲▼烏克蘭國際航空（UIA）波音737客機墜毀。（圖／路透）

▲烏克蘭國際航空（UIA）波音737客機墜毀。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭航空墜機事件造成機上176人全數罹難，根據伊朗最新出爐的初步調查，該架波音737-800客機在失事前就已出現技術故障問題，曾試圖返航。路透報導，目前伊朗墜機事故調查小組已把相關資訊交給烏克蘭、美國、加拿大及瑞典政府。

報告指出，該架班機起飛至8000英尺的高空時，就從雷達上消失，隨後便墜毀；但根據飛行路線，在技術故障問題發生後，班機一度向右轉，試圖返回機場。目擊者聲稱，機身在下墜期間就已經是著火狀態，隨後撞擊地面爆炸。

時間拉回當地8日清晨，該架波音737-800客機在伊朗德黑蘭機場起飛後不久，就發生墜機事故，釀成167名乘客與9名機組員全數喪命的重大空難事件。目前2個黑盒子由調查小組負責保管，但已知黑盒子處於受損狀態。

►找到黑盒子！波音737客機墜毀176死　伊朗拒絕交出紀錄器
►機身驚見「明顯彈孔」　航空專家：可能跟馬航MH17一樣被擊落！
►烏航墜機「138人預計前往加拿大」　新婚夫妻、教授一家四口喪命

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