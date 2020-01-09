許淑華喊：百萬庶民怒吼！凱道5條人潮　韓粉親眼見「民怨國旗海」噴淚

記者許力方／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜9日在凱道舉辦造勢晚會，韓國瑜還沒登場，晚間8時許主辦單位就宣布現場達90萬人，滿滿人潮擠到景福門圓環周邊5側路段，號稱「百萬庶民」要創下凱道紀錄，長度更破1公里，有韓粉拍下照片，在臉書發文直喊：「看看民怨多深，下架民進黨！」還直擊整條凱道被國旗海淹沒，感動「這只是一條直線！」

韓國瑜登場前，韓營大將、立委許淑華再度換上神力女超人裝扮上場，笑說剛才在後台覺得有點冷，「結果一出來看到百萬庶民的熱情整個彭湃起來！」她說，今晚不知道蔡英文在造勢還是車隊遊行，或是已經回到總統府看電視轉播，「今天晚上的聲音要大一點讓他聽到百萬人民對他的怒吼」。

一直到晚間9時21分，韓國瑜致詞完，主辦單位在台上頒獎後，許淑華隨即稱接獲消息，號稱「現場已經達到百萬人了啦！」

韓粉晚間7時許開始在臉書發文，以國旗海、凱道現場等照片串聯，高呼「幾乎所有地方都塞滿」、「看看民怨多深，下架民進黨」、「800萬壯士加油，翻轉台灣」，許多人聽完女歌手王芷蕾一曲《台北的天空》，也不禁感動「台北的天空.....幹嘛讓人那麼感動！各位ㄧ定要加油！把韓市長送進總統府！」

▲凱道塞滿5條路，韓粉親眼見「民怨國旗海」噴淚。（圖／翻攝「韓國瑜後援會」臉書）



▲許淑華高喊：現場百萬人了！韓國瑜偕李佳芬壓軸登場。（圖／記者李毓康、湯興漢攝）