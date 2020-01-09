凱道70萬人挺韓喊「百萬庶民破紀錄」！韓粉感動穩了　鄉民崩潰：我才不信

記者許力方／台北報導

選前倒數2天，國民黨總統參選人韓國瑜9日在凱道舉辦造勢晚會，主辦單位於晚間7時30分宣布現場已達70萬人，「70萬人的聲音！」現場不斷高聲吶喊，氣氛嗨到最高點，韓粉興奮留言「蔡英文完蛋了」、「看了就爽」，有網友在批踢踢八卦板貼文被推爆，高喊「穩了，恭喜韓總統」、「韓粉真的很團結」。

主辦單位9日晚間7時30分正式宣布，凱道造勢晚會挺韓人數已經來到70萬人，主持人利菁直呼，「一望無際，滿滿的人」尤其現場的手機燈海，「我好感動」，沈玉琳則高喊「我們即將創下凱道最高人數紀錄，預計8點要達到『百萬庶民站出來』」、「人已經到景福門的後面」、「千軍萬馬來相見。」

有網友在批踢踢直呼「韓國瑜穩了，夜市要開幾天。」發文火速遭推爆，不少鄉民紛紛留言「穩了，恭喜韓總統」、「現場人山人海，至少60萬了好嗎」、「人，真的很多」、「現場真的爆炸多人，完全非拿傘灌水那種」、「韓粉嗨起來！」，也有人直呼「要跌破大家的眼鏡了，韓一家人已經在暗爽」、「到景福門擠滿就是10萬左右！」

有鄉民痛批，「韓粉繼續吹口哨壯膽，我才不信！」懷疑主辦單位人數有問題「怎麼估計？我只信中一分局估的」，甚至說「那麼恐怖，不去投小英不行了。」