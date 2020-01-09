許淑華再披「神力女超人」戰袍　凱道火力全開吼：下架民進黨

記者陳家祥／台北報導

2020選舉進入最倒數階段，國民黨總統候選人9日晚間在總統府前的凱達格蘭大道舉辦選前最大場的北部造勢活動「凱道勝利晚會」。韓營大將、立委許淑華再度穿上神力女超人的戰袍助講，稱不要一個只會恐嚇百姓的政黨，要打的是正面選舉，「把所有蔡英文帶給我們的負能量還給蔡英文，砲口對準民進黨火力全開」，接著帶領台下支持者高喊「下架民進黨」、「下架蔡英文」。

許淑華表示，我們不要一個只會恐嚇百姓製造對立、只會打負面選舉的政黨，希望打的是正面選舉，「把所有蔡英文帶給我們的負能量還給蔡英文，砲口對準民進黨火力全開」，接著帶領台下支持者高喊「下架民進黨」、「下架蔡英文」。

許淑華說，今天晚上蔡英文我不知道她在造勢還是在車隊遊行，或是已經回到總統府看電視轉播，「今天晚上的聲音要大一點讓他聽到百萬人民對他的怒吼」。

許淑華笑說，剛才在後台我覺得有點冷，結果一出來看到百萬庶民的熱情整個澎湃起來，「不只要把蔡英文執政的負能量倒出來，也要吸收正能量，誰可以給我正能量？韓國瑜！」。

最後，許淑華也不忘提醒支持者，「明天還有一天，民進黨沒招了嗎？一定有，不知道會丟出什麼震撼彈，但是後天一定要不受影響去投票」，民進黨明天就在這裡要辦造勢，他要動員3、50萬沒問題，他可以動員到人，但動員不到心，我們把熱情展現出來。

▲「台灣安全 人民有錢 凱道勝利晚會」,許淑華。（圖／記者李毓康攝）

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