港人比台灣重視2020！　杜汶澤拍片挺：台灣你知道你幸福嗎？

記者蔣婕妤／台北報導

2020總統立委大選進入最後倒數2日，綠營人士指出，青年投票率往往不高，其實選情並沒有想像中樂觀，感嘆「香港人比台灣人更在乎這次的大選」，許多青年港人還特地組團來台灣觀選，港星杜汶澤也拍攝「台灣你知道你幸福嗎？」影片，呼籲台灣人一定要重視手中那一張珍貴的選票。

杜汶澤9日在臉書PO出影片，內容是香港年輕人和港警之間的衝突，短短46秒的震撼畫面讓人不忍直視，他在影片中提到，「民主，對於台灣人來說，能夠擁有是基本權利，就像空氣一樣，但對於香港人來說，我們的下一代就算是血流披面，民主也是遙不可及。我是杜汶澤，一個沒有投票權的香港人，請大家重視自己的權利，1月11日回家投票。」

綠營人士透露，這一次選戰有非常大量的香港觀選團來台，都是年輕人，「香港的年輕人比台灣還重視這次的選舉，像杜汶澤發了影片，黃之鋒之前也有發，香港人非常緊張，這次有大量的香港人來台，多數都是年輕人，他們都非常緊張這次的選舉結果，因為台灣是他們的燈塔。」

民進黨副秘書長林飛帆也透過臉書轉發影片，他說，一早收到杜汶澤的影片，「他說：『這是一點心意，希望有幫助，台灣不能輸！』看到這段訊息，眼淚差點流下來，很多香港朋友真的都比我們還要擔心我們自己。拜託大家，1月11日一定要回家投票。」

綠營人士強調，這一次選戰年輕人的投票率是重要關鍵，不過，過去青年投票率往往不高，所以綠營選情並沒有外界想像中樂觀。他喊話年輕朋友一定要重視手中的選票，1月11日一定要出來投票，自己的未來只有自己能夠決定。