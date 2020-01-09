逆襲抹黑！李翁月娥2孫跪喊「人要有良心」　余天無奈嘆：選舉不用選到這樣

▲余天合體館長。（圖／翻攝自飆悍館長YouTube）

記者劉維榛／綜合報導

選戰緊張倒數2天！新北三重選區卻是烏雲籠罩，余天被爆存款莫名飆增、李翁月娥則被指控炒地皮，兩人不堪被抹黑，分別在館長直播節目、造勢台上大吐苦水。李翁月娥更打出悲情牌，讓孫子下跪求情拜票，余天則直言「選舉不用選到這樣」。

昨（8）日，余天上館長直播節目，他不諱言表示，其實早就不想選了，「我年紀已大了，（黨中央）不要再找我了，如果三重有年輕人想選，就讓他們選吧！」李亞萍也嘲諷，「你又老又醜，選什麼選啊！」

直到蔡英文一通電話，「我們民進黨在低潮時後，三重這一席再保不住的話，民進黨真的要垮了！」這一席話讓余天的政治魂再度燃燒，才毅然決然選擇投入立委選戰。

至於存款為何會短短幾個月內，從50萬飆增到400萬？余天無奈解釋，是李亞萍幫兒子余祥銓的儲蓄保險，6年期滿領回387萬。另外房貸部份，被同選區候選人李旻蔚質疑6個月還清600萬，余天狠酸，「真的很不用功」，明明是在6年還清，「你要攻擊要抹黑也不看清楚！」

另外，由國民黨禮讓的李翁月娥，昨晚造勢晚會出動孫子孫女拉票，不過孩子在台上突然下跪，可把選民給嚇傻了，原來李翁月娥近日也遭到李旻蔚陣營黑函攻擊，指控家人就讀貴族學校、炒地皮等。

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▲孫子女突下跪「請支持我阿嬤！」（圖／翻攝李翁月娥-把愛傳出去-阿娥媽咪）

李翁月娥孫女也喊話，「有人在背後說我阿嬤的壞話，但阿嬤說人在做、天在看，人要有良心，別人說甚麼，要有良心去原諒他們」、「希望選舉只剩2天，不要被對手的悲情牌欺騙，我和我的弟弟現在跪下來，向各位阿公阿嬤叔叔阿姨拜託！」對此，余天今（9）日掃街拜票時，也有感而發，「其實選舉不用選到這樣，我覺得她抹黑的事情我們也知道，我們不用用這樣的手法去做。」

▲李旻蔚同框學姐！（圖／翻攝李旻蔚FB）

李旻蔚方面，她繼續在臉書拋政見，另PO出「合體學姐黃瀞瑩」掃街畫面，直呼「我們三重有很好的地理位置，距離台北市不遠，不管離捷運台北橋站，或是三重國小站都不遠，所以旻蔚希望，可以藉由三和夜市好好宣傳我們的在地美食、在地良品，創造人流，將它打造成為國際觀光夜市，促進地方經濟！」

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