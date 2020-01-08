小學買香香豆…她20年後一開：香味還持續！逼出「書包都倒好幾罐」回憶殺

▲原PO小學時在福利社買香豆，保存到33歲，香味都還持續在。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

對六、七年級生來說，現在有很多東西都已經是回憶殺了，像是貼紙簿、本本等小物。一名女網友就在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，「這是我小學時期在學校福利社買的，我今年已經33歲了，保存到現在，香味都還持續！」只見照片中放著3個小罐子，裡面放著多色的半透明橢圓小球，意外喚起不少網友共鳴。

這位女網友在文中貼出照片，只見原PO挖出好幾個小罐子，其中一瓶黃色的還寫著「檸檬香豆」，另一個美少女戰士的圓盒則開著，可以看到裡面有淡黃色、透明紅跟水藍色的小小球，「以前都稱它為香香豆or香香粒，這個應該只有六、七年級生才知道的東西吧？現在學校福利社還有賣這東西嗎？」

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▲六七年級生對香水粒、香香豆、香香粒一定不陌生。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到照片後，許多網友忍不住留言，「跟芭比娃娃放在一起，鉛筆盒裡面墊衛生紙再放香香豆」、「我小時候叫它香水粒」、「以前買了根本捨不得打開，怕香味不見」、「小時候視為寶藏的東西」、「8年級生也知道，那時候福利社還有在賣，一罐10元。」

還有人笑說，「現在不可能賣啦！醫生會忙死」、「以前放太多，味道太重，還會自己聞到想吐」、「書包都倒好幾罐」、「以前只要是容器，都會往裡丟個幾顆」、「看留言…原來這麼多人都拿來咬過，這樣就不覺得孤單了」、「還會用尺切一半。」

也有網友表示，現在還是看得到這個香香豆的蹤影，「文具店還有在賣，前不久才看到的，覺得很驚喜」、「現在學校沒有福利社，香香豆文具店還有賣，佔了一個非常小的位置，現在的香味不像以前持久（放幾天就沒味道）」、「在文具店買給我女兒用過，但香味不持久沒兩天就不香了，還是以前的比較香！」

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