挺韓老爸1460字長文「苦勸大學兒子」　韓粉全看哭了：庶民大覺醒！

▲韓國瑜造勢總能吸引大批長輩力挺。（圖／ETtoday攝影中心）

記者黃君瀚／綜合報導

2020總統大選倒數2天，候選人陸、空戰齊發，近日就有一篇韓粉爸爸寫給大學生孩子的一封信在網路上瘋傳，內文長達1460字，細數台灣過去經歷了光榮時代，卻在李登輝、陳水扁和蔡英文3任總統執政下喪失競爭力，好在現在有韓國瑜，願意改革、不貪污，能跟中國大陸維持好關係，讓年輕一輩免受戰火侵擾。.

許多粉絲看了文章後大為感動，堅定了投韓的信念，「全國庶民大覺醒，團結支持韓國瑜」、「所有爸爸的心聲，年輕人聽到了嗎」、「我的孩子都說票投韓國瑜」、「集中選票全力支持韓國瑜，在現場沒有不感動的，等一個人......值得」、「用選票決定，再黑也沒用，清者自清，唯一支持韓國瑜。」

以下為網上瘋傳的「韓粉爸勸子文」：

孩子：不要在臉書轉載一些自以為是醜化韓國瑜的圖文，你們以為很酷嗎？以為反韓國瑜是一股主流嗎？你知道爸爸歷經幾次的政權交替？從戒嚴時期蔣介石，到蔣經國，到嚴家淦看守總統，到李登輝，到陳水扁，馬英九，到蔡英文，我們歷經那麼多的國家領導人，為何像我一樣年紀的人，這次會這麽挺韓國瑜？

因為我們看過台灣由所謂的外省人統治（蔣介石，蔣經國），台灣經濟突飛猛進，墊定經濟發展的基礎。李登輝黑金嚴重掛勾，台灣本來有很好的機會成為世界進入大陸的橋樑，卻是在他戒急用忍的政策下，讓台灣喪失掉，台灣接單大陸生產，行銷全球的機會。

到陳水扁時期，所謂台灣之子，窮苦人家的小孩靠著苦讀努力爬上來。可惜，太貪了，全家都貪，當然民進黨很多人都拿了陳水扁的錢，否則陳幸妤怎會說「民進黨裡面誰沒拿過我爸的錢？」你認為他現在為何可以保外就醫，安然無事？因為現在執政黨高層幾乎都有拿過阿扁的錢，所以說穿了，沒人敢動他！

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／ETtoday）

至於馬英九，努力修復與大陸關係，讓兩岸外交休兵，你知道兩岸如能和平共處，我們台灣一年能省下多少採購國防武器的經費？這些錢用來做建設，做社會福利，辦學，改善台灣偏鄉的基礎建設，都綽綽有餘，馬英九在任，觀光業，旅遊，餐飲，伴手禮，遊覽車，飯店，民宿，夜市，各行各業，都受惠。

蔡英文上來後面的施政，你也看到了，整天維護台灣民主自由叫的震天響，為何95%的媒體都不敢報蔡英文哪裡不好，而是報韓國瑜哪裡不好，你不覺得哪裡有問題嗎？

你已經是大學生了，必須有更廣更深入的思辨能力，我們挺韓國瑜，雖然他高雄市長做不了多久，馬上宣佈要選總統。對！是沒有對高雄有很多建樹，他有很多天馬行空的想法，可能有些不見得是成熟的，那又如何？但起碼他給高雄市民一個希望，民進黨中央要卡韓有太多招式了，卡預算，黑韓各種花招盡出。

現在攻擊他之前什麼買豪宅，什麼炒房，拜託，那時候他只是一個平民，頂多是北農的總經理，不能投資不動產嗎？只因為他現在要出來選總統，就說的人家好像十惡不赦，別忘了，這些都是他是平民時候做的一般老百姓都會做的事情，只不過是他有那個經濟條件去從事那個投資，我們沒有。

把一個要出來跟蔡英文競爭的對手，用盡各種方法打擊，抹黑，這個黨這個領導人也夠了，不許別人出來選而使出各種手段打擊對手，這叫守護台灣的民主自由？那叫守住他們自己的民主自由，「主」是少了一點，叫「民王」。

真正的民主，是讓老百姓聽接下來你們怎麼帶領台灣守護和平？如何建設台灣？如何與大陸和平相處？讓你們這一代不用有一天要拿著掃把上戰場！如果你不信爸爸的話，等到突然有一天防空警報響了，你們這群年輕人有些連輕兵器步槍，手槍你們都不會用，你怎麼跟我談捍衛國土？你們希望兵役最好維持4個月，夏天出操超過35度還不行出操，你們如何捍衛這個國家？一個國家元首沒服過兵役去做三軍統帥是很危險的事，偏偏媒體不會這樣寫。

韓國瑜可能不會當選，因為年輕一代沒看過以前台灣的榮景，你們不會感受到我們這一輩對現在領導人的失望，也看不到一個想為中華民國做事跟承擔的人說出如果我貪污，你們把我關到死！到哪裡去找這樣的人？這是上天掉下來的禮物！我們當然要挺韓國瑜，因為他讓我們這輩看到了真正改革的希望。

你們要做什麼決定，爸爸都尊重你們，但是身為父親，我必需要跟你們說明清楚，01/11這票投下去，請你們要為你們自己的選擇負責，因為以後這塊土地發生的一切事情，是你們要去面對，那時候你們可能都已經娶妻生子，你會希望一個戰亂的台灣嗎？一個要搞到妻離子散的地步嗎？

這就是爸爸今天要告訴你們的話。選擇權在你們。我們已經活了大半輩子了，接下來由你們來面對下個世代吧！