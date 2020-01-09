「林北癌症末期都要投票」生命勇士1分半影片自白　上萬人哭了

▲一位癌末病患影片呼籲1/11要投票，感動上萬人。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉國吏／綜合報導

距離2020總統大選只剩不到48小時，網路興起一波「出來投票」的聲浪，其中一位被宣告血癌末期的生命鬥士，透露生命已經被醫生宣告倒數，但他仍堅持要活到投完票、開完票，1分20秒的呼籲影片讓許多網友看完都哭了，留言打氣說「真的是勇士！」、「謝謝你勇士」。

影片中這位罹患血癌的男子，表示在週一（1/6）被醫生宣告「剩沒幾天」，狀況是「血癌末期中的末期」，抽血撿健全身96％都是癌細胞。「醫生說大概一兩天就會出事情」。

不過影片拍攝時間是在週三（1/8），也就是「醫生宣告GG後50小時」，身體狀況還沒事。他目前的願望是，第一階段能夠撐到投完票、開完票，並霸氣宣告「林北癌症末期都要投票，大家投起來」。

網友將影片上傳臉書後寫道「你說的話我們都有聽到，你才是真正的勇士，連腳都走不穩了，總說要活到投完票開完票才可以。20歲的身體有著50歲的靈魂，不因他人而改變，即便生命如此脆弱，也勇敢向前。」、「謝謝你的勇敢，我們愛你，謝謝你也愛著我們。」

許多網友看完影片都相當感動，目前已經1.4萬人按讚、將近4500次分享，並留言說「真的是勇士！」、「看完超想哭的！」、「活久一點阿小子」、「#林北癌症末期都要投票」。