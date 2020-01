渣男嫌「做路邊攤太窮」狠劈4年女友！　她5年後買房＋曬賓士怒打臉

▲羅茲曼分手後努力工作,近日買下一輛賓士。(圖/翻攝自twitter/@RozmizaRozman)

分手過得比前任好,就是對他最狠的報復!馬來西亞一名年輕女子因為家中靠著做路邊攤維生,沒想到竟被男友家人看不起,最後更慘遭劈腿。這名女子為了證明自己,在分手後5年拼命工作,近日不僅買下房子,還曬出自己新買的賓士,狠狠打臉當初甩他的男友。

據World Of Buzz報導,當時就讀高中的羅茲曼(Rozmiza Rozman)和男友感情相當穩定,攜手共度4年,2人畢業後雖然憧憬不同,卻仍互相扶持,未料某天,羅茲曼到男友家拜訪,卻遭到男友姐姐當面嫌棄,認為羅茲曼家裡是開路邊攤的,家境又貧窮,完全配不上自己的弟弟。

▲羅茲曼曬出自己的房子。(圖/翻攝自twitter/@RozmizaRozman)



不過,這番話並沒有影響到羅茲曼,因為她認為只要兩人夠相愛,就可以克服所有難關。某天,羅茲曼在和男友討論未來規劃時,談到自己工作以後要努力買一輛福斯汽車,沒想到卻被男友狠狠嘲諷,「那台車很貴,你們家那麼窮,應該只買的起國產車吧」。

羅茲曼更回想道,當時男友明明知道她家中經濟狀況不好,卻時常開口和她借錢,傻傻的羅茲曼也只好答應,她直到最後才發現,當時男友向她借的所有錢,都是為了和小三出去玩,讓她十分痛心。

羅茲曼最後決定放棄這段感情,且在分手後痛定思痛,努力工作了整整5年,近日,羅茲曼在個人推特分享,自己終於買下房子,還買了一輛價值23萬令吉的賓士,她帥氣打臉前男友,「你說對了,我買不起福斯,因為我只買得起賓而已。」

羅茲曼表示,「不要讓任何人來決定你的未來,只要朝著自己目標努力前進就對了!」羅茲曼現在是一名非常成功的財務顧問,持續朝的自己的目標邁進,狠狠打臉前男友一家人,過著自己嚮往的日子。

SEGALANYA BERMULA DI SINI



My Ex and my Ex family keep pushing me down.



"Mak Cik nak menantu GOV SERVANT" - Mama my Ex



"Awak tu asal family susah, jangan berangan nak beli VolkSwagen, tak mungkin dapat"



Kalau ada yang berminat nak tahu I sambung ..... pic.twitter.com/MfSFIgP4ju