台灣福袋＝垃圾庫存品？網揭日本也有爛貨…「秒看出關鍵」：已經大勝了

▲日本福袋會公開獎品機率！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／劉維榛報導

迎來2020金鼠年，不少商家會推出限定福袋，掀起民眾炫風搶購！不過一名網友表示，「台灣福袋常常被人揶揄為垃圾袋」，儘管價值超過販售金額，但內容物恐怕是出清品。文章上線後，掀起眾多網友討論差異性，而日本屌打台灣的關鍵原因，「日本福袋不是全部好貨，而是日本的獎品機率會公開！」

一名網友在PTT表示，台灣福袋風氣是從日本飄洋過海傳來，不過品質卻好掉漆，「原則上就是給廠商拿來清庫存用的，就算你沒買貴，就算內容物超過每袋的價值，其實裡面塞的東西大概80%以上是你不想要的」，原PO彷彿吃了N次悶虧，搖頭直言，「買的人幾乎都有一種虧了的感覺。」

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對此，原PO好奇想問「日本福袋贏台灣福袋多少？」文章貼出後，引來大批網友比較差異性，日本屌打台灣原因曝光，「民族性不同，別國福袋是講求優惠，台灣是為了賭博感，福袋裡面還會再塞個抽獎券，讓你一賭再賭，商家賺飽飽」、「日本有一些半公開福袋，像公開外套款式，其他衣服才是隨機，那只要外套你覺得划算，買下去就覺得福」、「有些福袋衣服類還讓你選尺碼 台灣你準備拿一堆XL、XS連穿都不用穿」、「日本福袋不是全部好貨，而是日本的獎品機率會公開」。

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▲網友認為，一樣是庫存出清！（圖／翻攝PTT）

另一派網友則認為，日本福袋也是大同小異，「一樣清庫存，但日本垃圾優於台灣垃圾」、「日本有的也很糞，不過價格比較ok」、「日本一樣塞垃圾，只是先告訴你而已」、「買了兩袋 有一半東西在日本就丟了」、「日本福袋對當地人來說也是一堆用不到的」、「日本有些福袋還弄app，讓你現場找人轉讓」、「雖然很划算，但一樣是清過季商品」。

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