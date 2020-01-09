韓辦嗆決不撤告　謝長廷8點回擊：誰說李佳芬、楊蕙如「約」球場見面？

▲謝長廷、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）



記者呂欣玫／台北報導

對於駐日代表謝長廷表示，楊蕙如與韓國瑜夫人李佳芬在世界12強棒球賽同行，韓辦痛批謝長廷公開說謊，將對謝長廷提出意圖使人不當選的妨害選舉告訴，且絕不撤告。對此，謝長廷9日提出8點聲明狠酸，「唉，真的愛告人！」誰有說「約」在球場見面嗎？現在年輕人一代的議員、律師都好兇。

對於韓國瑜陣營認為謝長廷說楊蕙如和李佳芬同場看棒球這段話會使其不當選，要提出法律訴訟，謝長廷透過臉書狠酸，唉，真的愛告人！但法律還是比暴力文明，而且這是候選人的特權，他願意尊重，靜侯司法裁決，不過韓營眾多發言人，七嘴八舌，順序脈絡難以理清，社會很難判斷是非，他提出8點釐清。

謝長廷說，第一，這次選舉他不是候選人，但韓陣營在演講、政見會、辯論會都攻擊他，例如造謠說他進香港中聯辦、不理立法院通知、和中國大陸解放軍少將聚餐等，「而且大多不是事實，我只好被動回應，難道被害人都不能出聲喊痛。」第二，韓營多次要求他提供楊蕙如下落，並質疑楊在11月12～16日來東京和他串供，這也是無中生有的事情。

謝長廷指出，第三，1/7記者根據韓營質疑又問起楊的事情，他答「駐日以來一年和她碰面不超過二次」、「最後一次見面是東京12強棒球賽，她來看球賽的時候。她和李佳芬同場看比賽」等；第四，韓營發言人葉元之馬上指責他公然説謊，是小偷栽贓，説他們當天在場沒有看到楊蕙如，「但楊當天有沒有在場是客觀可以證明的事情，怎麼用他有沒有看到來決定呢？這是邏輯問題。」

謝長廷表示，第五，於是他上楊蕙如的臉書找到她在去年11月16李佳芬看球時，也在場的照片，證明葉元之的話是錯的，罵他說謊是不對的；第六，但葉先生們沒有對他們的錯有任何反省，反過來指可見他和楊關係匪淺，不然怎麼知道她的動態，「還要我說明有沒有和她串供？不看球賽約在球場見面幹什麼？很難了解這是什麼跟什麼的邏輯，上臉書查資料就有密切關係？誰有說「約」在球場見面嗎？現在年輕人一代的議員、律師都好兇。」

謝長廷提到，第七，2位女性同埸看球會怎麼會影響總統當選？大概是指楊形象不好，同台看球會影響形象，但楊只是侮辱公署嫌疑被起訴，哪有這麼嚴重，楊被妖魔化是藍營製造的，可能被自己製造的幻象嚇到了吧！第八，最近週刊報導韓全家申請移民加拿大，「我認為這倒可能影響當選耶，但沒聽韓營説要告，令人百思不解，是不是利用一個無足輕重的提告來轉移焦點呢？只有你能打人，受害人不能喊痛？！」