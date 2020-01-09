小六生太認真念書！一晚8考卷隔早開始「看到怪東西」...一查竟是腦炎

▲小盧太認真念書，竟得了自身免疫性腦炎 。（圖／翻攝自新聞晨報，下同）

記者劉亭／綜合報導

湖南衡陽一名小六學生最近突然開始胡言亂語「衝阿...來吃雞阿」，還說看到了不該看到的東西，父母見狀趕緊帶他去醫院檢查，結果卻發現原來因為他太認真念書，一個晚上做了8套試卷，因此得了自身免疫性腦炎。

根據「現代快報」報導，13歲的小盧（化名）是一名小6學生，最近學校準備期末考了，他每天都挑燈夜讀，有一天晚上連續做了8套試卷才休息，結果第二天早上開始出現異常行為，就開始碎碎念「我要做什麼」、「看到了不該看的東西」。

小盧的爸媽把小孩送至湖南省第二人民醫院(湖南省腦科醫院)檢查，6日診斷出小盧是自身免疫性腦炎。神經內科三病區楊瑩醫師介紹，做了那麼多卷子後，整個免疫力下降、精神疲勞，更容易受到自身免疫系統攻擊。

神內三科主任黃曉松教授表示，人體免疫系統常會產生自身抗體，自身抗體是有毒性的，當自身抗體損害中樞神經系統，出現神經功能和精神障礙時，就稱為自身免疫性腦炎。

看了新聞之後，許多網友被現在小孩的壓力嚇到，「現在小孩子真的好辛苦」，「8套試卷...我還以為是高三生呢」、「 各科老師總說留的作業不多，他們不管加起來的」、「留作業挺正常的，不過八套試卷也太多了吧……孩子又不是印表機」、「 我做一道題就開始玩筆了」、「壓力也太大了吧」。

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