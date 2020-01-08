中山大學爆期末考教授洩題！校方祭「補救措施」 學生炸了：權益受損

▲學生反映期末考疑似有教授洩題，中山大學決議成績作廢另舉行補考。（圖／翻攝中山大學網站）



記者許展溢／台北報導

中山大學微積分聯合教學期末考6日舉行，有學生向《ETtoday新聞雲》投訴，部分班級上課內容跟考題相似度過高，疑教授考前洩題，最後經學校討論決議此次成績作廢，另選10日和2月25日補考，成績擇優採計。不過學生不滿10日早訂好返鄉車票，權益受損。校方回應，這是對大多數同學最有利的作法。

根據學生提供的補考說明指出，6日的微積分聯合教學期末考，考後經同學反映部分班級上課內容與考題相似度過高，影響該次考試的公平性，經查證確有學生所陳之情形。為此，經系內老師討論並諮詢院長及教務長之意見，為求整體公平性，將本次期末考試作廢，成績不予採計，並舉行補考。補考共分2次進行，第1次考試時間為1月10日中午12點10分至2點10分。第2次為2月25日晚上7點至9點，學生可任選1次補考，或參加2次擇優採計成績。

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▲中山大學微積分聯合教學期末考補考說明。（圖／讀者提供）



學生不滿指出，這次考試教授疑似考前洩題，嚴重影響多達7個系所，400名同學的權益，且安排的補考時間為10 日（期末最後一天），和2月25日（下學期期初）。學生認為，雖說成績為擇一選取，但是2次難度並不會一樣，且大部分學生早在10日就訂好返鄉高鐵票，並不能2次都到場。學生強調，該錯誤已十分嚴重，補救措施欠缺思考與嚴謹考量，這樣不僅造成學生權益受損，若該事件流出，會嚴重影響校譽。

中山大學回應，訂出2次補考擇優採計成績，是對大多數同學最有利的作法，若學生第1次補考因故不能到，還能有第2次補考的機會，且基於維護部分應屆畢業生的權益，補考難以統一延後到下學期舉行。2次補考題目難易度會盡可能達到等效性，並訂出統一的成績評量標準，請學生放心。而10日的考試只到下午2點10分，對於學生的意見，也都有親自回信說明。