影／同學嘲笑他光頭　爆走弟「霸氣倚桌」舌戰群師：我要尊嚴！

▲四川小男孩「舌戰」老師。（圖／翻攝自Facebook／微信上的中國）

記者馬叔安／綜合報導

近日一名四川小學生激動地與眾師長們辯論的影片受到關注，影片中的小男孩，因為同學嘲笑他因受傷造成的光頭，他與同學打架，並拒絕道歉。在影片中的小男孩倚靠著桌子，聲嘶力竭地對老師們喊道，「我覺得現在的娃兒都太軟弱了！應該動點武力！」、「我即使被打很慘也要尊嚴！」

在這支2015年曝光的影片中，只見這名小孩站在操場旁，身穿制服、頭戴帽子，靠在一張木頭桌子旁邊，以四川話激昂地向身邊的老師們說道，「你不能一直退，要剛強！」、「要用武力保護國人！」、「這個學校是弱肉強食的學校！」

▲四川小男孩「舌戰」老師。（圖／翻攝自Facebook／微信上的中國）

男孩還說，「是他開始就一直指著我的軟處說！」怕以後所有人都說他是光頭，「一輩子一輩子，首先是一輩子！」與老師的對話過程中始終情緒激昂，最後連續高呼數聲「我要尊嚴！」

網友們表示，「一個小娃..用大人的口吻..講著童稚的純真的想法..好錯亂...」、「這娃兒可以好好栽培！」、「小盆（朋）友的發言有理有據，有氣節，有邏輯，更有情懷，條理清晰，不卑不亢」、「他絕對能成才」。

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