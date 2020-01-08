「國民黨打選戰只有三招！」蔡英文酸韓國瑜：政見只有發大財

記者蔣婕妤／新竹報導

2020大選進入最後倒數三天，總統蔡英文「勇敢自信 護台同行」車隊8日晚間在桃園舉辦造勢晚會，現場湧入破萬支持者力挺。蔡英文致詞時嗆國民黨選戰只有三招，對手韓國瑜整場選戰提不出具體政見，唯一答案只有發大財。

蔡英文「勇敢自信 護台同行」新竹縣市聯合造勢晚會8日晚間登場，滿滿支持者擠爆會場，主辦單位宣布現場超過一萬人。





▲蔡英文新竹造勢晚會。（圖／記者黃國霖攝）

蔡英文致詞時提到，前一陣子有三場政見會和一場政見會，韓國瑜幾乎花了所有的時間在罵自己，不只是罵自己，還把提問的媒體也罵了一頓，「他宣布參選以來，我一直想把選戰帶向政策的討論跟辯論，但他沒有興趣也沒有能力跟我討論政策。」

蔡英文表示，國民黨打選戰只有三招。第一招是抹黑，國民黨不斷講蔡英文如果當選總統，中華民國要滅亡，韓國瑜說民進黨都在貪污，但卻一個名字也舉不出來，他的目的就是要讓大家討厭民進黨。

蔡英文接著說，對手的第二招是煽動對立跟仇恨，「我們推動的改革他全部都反對，他唯一做的事情，就是挑動改革跟反改革之間的對立，藉著對立來鞏固自己的選票，這是最不可取的做法，卻是國民黨作戰選戰主軸。」



對手第三招，蔡英文指出是天馬行空的想法，藉此讓自己看起來很有趣，從選高雄市長時的挖石油、迪士尼到阿諾來台灣，選總統時的高山升旗台、花東不限速的自行車高速公路等。不過，面對國家當前的挑戰，經濟怎麼在起飛？能源怎麼轉型？照顧怎麼升級？他的唯一答案就是發大財。

聽到「辣台妹」霸氣開嗆，台下支持者情緒激動，紛紛大喊「發大財、發大財、發大財！」蔡英文強調，請支持者繼續替自己拉票，才能不讓這樣的韓國瑜當總統，不讓這樣的國民黨重回政權。