前縣長表態支持士氣大振！黃啟嘉駁棄保：我是黨提名才是正藍

▲黃啓嘉選前獲前花蓮縣長陳清水表態支持，使競選團隊士氣大振。（圖／黃啓嘉辦公室提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國民黨在這次花蓮立委選舉當中，面對極大危機，近日多位國民黨大老級人士，紛紛挺身而出支持黃啟嘉，前縣長陳清水更主動公開表達力挺之意。聽到這個令人振奮的消息，國民黨花蓮縣黨部主委張峻、張榮華黨部主委張源吉、縣議員蔡啟塔、黃馨等人，陪同黃啟嘉一同前往致謝，在選前緊張時刻，為黨內凝聚注入極大力量。



黃啟嘉說，感謝每一位國民黨員能夠團結力量，不畏謠言紛擾，相信對的事、選擇對的人，一定會贏得勝選。同時對於陳前縣長在選前激戰時刻站出來力挺，非常感動與感謝，也深信花蓮人的眼睛是雪亮的，心裡清楚投票時要選擇的人，是真正為花蓮做事，遵守政黨民主規範的候選人。

▲黃啟嘉聲明，自己才是國民黨正式提名，才是代表正藍。



陳清水是很多花蓮民眾心中的極有作為的大家長，擔任花蓮縣長期間帶領花蓮更上一層樓，同時是花蓮國民黨重量級人士，能夠用行動公開表態支持國民黨候選人，要讓大家認清真正民黨候選人只有3號黃啟嘉，也以多年的政治經驗告訴花蓮人，黃啟嘉是真正會做事的人。

另外黃啟嘉特別聲明，針對副主席郝龍斌8日在臉書的內容，整篇文章完全沒有提到支持傅崑萁，只有提到要支持最強的人。黃啟嘉表示，自己才是國民黨正式提名，才是代表正藍，真正最強棒的是鄉親，唯有鄉親支持才是真正強棒。黃啟嘉再次重申不應該用欺騙的方式，來爭取選民認同，選民眼睛是雪亮的，希望大家團結起來，就能勝選！

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