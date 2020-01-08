27年前砂石影帶案　韓國瑜岳父李日貴提告4家媒體12名記者

記者蔡佩旻／雲林報導

國民黨總統候選人韓國瑜岳父李日貴針對《毅傳媒》於8日在其網站上以「27年前影帶曝光」韓國瑜岳父遭控騙證搶地採砂、李佳芬家族致富內幕為標題，指責李日貴違法採取砂石等，指《毅傳媒》的報導顯然是張冠李戴、移花接木，故對《毅傳媒》、《自由時報》、《壹電視》、《三立新聞》等12名記者提起誹謗告訴。

▲韓國瑜岳父李日貴委託律師郭奕廷針對《毅傳媒》報導「27年前影帶曝光等言論與《自由時報》、《壹電視》、《三立新聞》等12名記者和副總編輯提起誹謗告訴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





受委託律師郭奕廷指出，關於「毅傳媒」於2020年1月8日 在其網站上以「27年前影帶曝光」韓國瑜岳父遭控騙證搶地採砂」「王清峰等助攻無效、「農民被犧牲」、「怪手毀家園、斷生路」、「李佳芬家族致富內幕」為標題，內容指述李日貴先生有恐嚇農民並剪接第四河川局於日前在濁水溪進行疏浚工程等畫面，並指責李日貴先生有違法採取砂石行為。

郭奕廷說，經過檢視「27年前影帶曝光」，畫面中的農民完全沒有提到李日貴先生，前議員林慧如也沒有提到「李日貴」先生，而「毅傳媒」所剪接的疏濬畫面，都與李日貴先生無關。此外，王清峰接受的陳情時間為民國82年（1993年），當時李日貴先生所有的開採砂石的程序均是合法聲請，《毅傳媒》的烏龍報導顯然是張冠李戴、移花接木，試圖在本次總統大選前選前抹黑李日貴先生，以達影響總統選舉的結果。

郭奕廷表示，就《毅傳媒》上開不實且未經查證之言論，《三立新聞台》未經合理查證是否屬實，即於2020年1月8日於三立新聞台公開發表「韓國瑜岳父李日貴當年是如何來欺壓農民，進而搶地，他為了要採砂而騙走農民的證件」等言論。

另自由時報未經查證，亦於同日 以「韓國瑜岳家砂石爭議影像曝光」為標題，指述李日貴先生搶地採砂。

另《壹傳媒》未經查證，亦於《壹電視》以「李佳芬父爆騙證搶地 27年證據曝」為標題，指述韓國瑜的岳父李日貴先生欺騙農民取得證件獲取砂石場權利，且並表示「農民當時為此找上村長廖德川協調，廖德川村長卻在西螺十字路口遭四名歹徒毆打並住院」云云，誣指李日貴騙證搶地、影射李日貴先生涉教唆不明人士毆打廖德川村長。