李佳芬最吸引人之處？　韓國瑜害羞「痾一聲」…結巴放閃了

▲韓國瑜近日傳出和李佳芬失和，但他2日在臉書PO出兩人的甜蜜合照，「你們越黑我們越好。」（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜和夫人李佳芬近日分頭合擊拚選戰，他被問到覺得賢內助最吸引人的地方是什麼，雖一度害羞，但仍大方放閃說出內心話。

李佳芬8日晚間到三重，幫無黨籍新北市第三選區立委候選人李翁月娥站台，她致詞時表示，就算韓國瑜當選，但若立院支持韓的立委不夠，這個總統一樣「綁手綁腳」。她強調，一個好的人才一定要推向國會，才是老百姓之福，盼大家「再相信韓國瑜一遍，不要被蔡英文騙兩遍。」

▼韓國瑜與李佳芬許久未同台。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

韓國瑜近日傳出和李佳芬失和，但他2日在臉書PO出兩人的甜蜜合照，只見李笑著看手機、依偎靠在他的胸膛。他寫道，「猜猜我們在看什麼？新年新希望台灣會更好，好多人好像住我家，編故事能力超乎常人，你們越黑我們越好。」

根據《中時電子報》報導，韓國瑜近日被《TVBS新聞》記者問到李佳芬最吸引人之處，他先是害羞「痾」了一聲，接著結巴說，妻子的心地很善良。記者再追問當年最被李的什麼吸引？他表示，覺得順眼就追了，沒什麼標準，哪邊吸引人不重要。

►我沒有遲到，是時間遲到了！



