「批韓國瑜最力的趙少康轉向挺韓」　黃澎孝曝凱子大道77億：真相令人噴淚

▲趙少康在廣告中說，「你要不要投韓國瑜？我覺得這是一個對中華民國、對台灣，就是命運交關的時刻。」（圖／翻攝「韓國瑜官方頻道」YouTube）

記者陳俊宏／綜合報導

資深媒體人趙少康現身國民黨總統候選人韓國瑜最新的競選廣告，公開表達力挺韓。對此，前國大代表黃澎孝表示，「一度批評韓國瑜最力的趙少康轉向挺韓了！但是真相令人噴淚…菁英藍、知識藍、情感藍，你們能夠體諒接受嗎？」

趙少康在廣告中說，總統蔡英文丟了7個邦交國，兩岸關係這麼緊張，新南向政策其實也沒什麼成果，「你要不要投韓國瑜？我覺得這是一個對中華民國、對台灣，就是命運交關的時刻。」

黃澎孝8日在臉書說，菁英藍、知識藍、情感藍能夠體諒趙少康轉向挺韓的「苦衷」和「悲情」嗎？一向批評韓的趙最近突然轉向挺韓了，搞得廣大信仰「少康中興」的觀眾們幾乎要暈眩發矇了，「別！別！別！在你們暈倒前，請容我為趙大哥說幾句『體諒』的話吧。」

▼黃澎孝發文說趙少康為何挺韓國瑜的原因。（圖／記者李毓康攝）

「首先，請大家閉上眼睛想看看77億3138萬9185元，這是一個什麼樣的概念啊？」黃澎孝表示，用每張16x7公分的千元大鈔，舖在總統府前的凱達格蘭大道上，竟然可以將「凱道」舖成「凱子大道」，究竟這筆「偉大」的金額到底是怎麼回事呢？

黃澎孝指出，Google一下「國民黨三中案」，查到國民黨賤賣中廣、中視、中影；再Google「趙少康中廣案」，發現了沒，趙當董事長的中廣公司，2018年9月24日被認定是國民黨附隨組織，要求其名下不當取得的13筆土地（10萬9627平方公尺）、地上建物（699平方公尺）應移轉為國有。

黃澎孝說，至於已移轉他人的，包括仁愛路豪宅「帝寶」在內的土地，則要求追徵價額，總共是77億3138萬9185元；趙少康當天下午也舉行記者會激動指出，政府的追繳動作對象應該是國民黨，而不該是他的中廣。

▼黃澎孝表示，中廣案77億元把國民黨和趙少康綁成了「命運共同體」。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

黃澎孝表示，國民黨沒有回應，趙少康也不肯認帳，應該收歸國庫的77億3138萬9185元，難道就任憑他們賴帳不還嗎？不管誰來還錢，中廣案77億元把國民黨和趙少康綁成了「命運共同體」。

黃澎孝指出，大家再回想一下，自從去年9月24日以後，趙少康批藍、批韓的火力怎麼就突然減弱了呢，到如今終於公開轉向投韓，還號召「知識藍」、「菁英藍」歸隊投韓，「趙少康77億3138萬9185元的『苦衷』、『悲情』、『壓力』之所在，菁英藍、知識藍、情感藍，你們能夠體諒接受嗎？」

黃澎孝也貼出一張趙少康的圖片，上頭寫「77億3000萬的壓力下，趙少康能不揮淚挺韓嗎？一度批評韓國瑜最力的趙少康轉向挺韓了！但是真相令人噴淚，因為趙少康的中廣案將被追徵77億3138萬9185元，這筆鉅款，趙少康希望讓國民黨付出。」

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