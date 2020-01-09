倒數48hrs「藍綠夜襲北台灣」　蔡英文衝基宜、韓國瑜凱道百萬會師

▲總統候選人(由左至右)韓國瑜、宋楚瑜、蔡英文。（合成圖／ETtoday記者攝）

記者葉國吏／綜合報導

2020總統大選倒數48小時，國、民、親候選人火力全開催票。國民黨總統候選人韓國瑜今（9日）晚號召百萬韓粉上凱道「把他送入總統府」；總統蔡英文則是持續進行「勇敢自信 護台同行」活動，今天將橫掃北台灣，替新竹、桃園、宜蘭、基隆候選人站台拉票；親民黨候選人宋楚瑜上午則桃園掃街，下午到新北市新莊區拜票。

▲韓國瑜凱道造勢。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

國民黨總統候選人韓國瑜在9日晚間舉辦「百萬庶民站出來！凱道勝選晚會」，號召韓粉在9日上凱道，把他送入總統府，與10日在凱道舉辦選前之夜的總統蔡英文較勁意味濃厚。韓國瑜日前表示，1月9日正式密碼啟動，所有支持韓國瑜的朋友等了很長時間，就像是「夜襲」的最後4句話，「只等那信號一亮，只等那信號一響，我們就展開閃電攻擊，打一個轟轟烈烈的勝仗。」

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▲總統蔡英文今天將橫掃北台灣拜票。（圖／記者黃國霖攝）

總統蔡英文「勇敢自信 護台同行」掃街車隊6日開始一路向北行，9日終於來到北台灣，途中經過新竹、桃園、宜蘭、基隆，替各地候選人站台，衝刺選情。不過蔡英文10日將在台北與副總統陳建仁、副總統候選人賴清德、民進黨黨主席卓榮泰合體，誓言力拚總統連任、國會過半。

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▲親民黨候選人宋楚瑜，今將到桃園、新莊掃街。（資料照／記者林敬旻攝）

親民黨候選人宋楚瑜則在上午在桃園有車隊掃街，到三元宮參拜後，車隊行經楊梅區、平鎮區、中壢區、桃園區；下午北上到新莊掃街拜票，衝刺選情。

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