　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

倒數48hrs「藍綠夜襲北台灣」　蔡英文衝基宜、韓國瑜凱道百萬會師

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼選戰倒數48小時。（圖／ETtoday記者攝）

▲總統候選人(由左至右)韓國瑜、宋楚瑜、蔡英文。（合成圖／ETtoday記者攝）

記者葉國吏／綜合報導

2020總統大選倒數48小時，國、民、親候選人火力全開催票。國民黨總統候選人韓國瑜今（9日）晚號召百萬韓粉上凱道「把他送入總統府」；總統蔡英文則是持續進行「勇敢自信 護台同行」活動，今天將橫掃北台灣，替新竹、桃園、宜蘭、基隆候選人站台拉票；親民黨候選人宋楚瑜上午則桃園掃街，下午到新北市新莊區拜票。

▲韓國瑜凱道造勢。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

國民黨總統候選人韓國瑜在9日晚間舉辦「百萬庶民站出來！凱道勝選晚會」，號召韓粉在9日上凱道，把他送入總統府，與10日在凱道舉辦選前之夜的總統蔡英文較勁意味濃厚。韓國瑜日前表示，1月9日正式密碼啟動，所有支持韓國瑜的朋友等了很長時間，就像是「夜襲」的最後4句話，「只等那信號一亮，只等那信號一響，我們就展開閃電攻擊，打一個轟轟烈烈的勝仗。」

▶︎倒數2天追國瑜／百萬庶民站出來！韓國瑜與蔡英文較勁　直攻凱道辦造勢
 

▲總統蔡英文今天將橫掃北台灣拜票。（圖／記者黃國霖攝）

總統蔡英文「勇敢自信 護台同行」掃街車隊6日開始一路向北行，9日終於來到北台灣，途中經過新竹、桃園、宜蘭、基隆，替各地候選人站台，衝刺選情。不過蔡英文10日將在台北與副總統陳建仁、副總統候選人賴清德、民進黨黨主席卓榮泰合體，誓言力拚總統連任、國會過半。

▶︎倒數2天追英文／北台灣衝衝衝　竹、桃、基、宜都能看到蔡英文
 

▲親民黨候選人宋楚瑜，今將到桃園、新莊掃街。（資料照／記者林敬旻攝）

親民黨候選人宋楚瑜則在上午在桃園有車隊掃街，到三元宮參拜後，車隊行經楊梅區、平鎮區、中壢區、桃園區；下午北上到新莊掃街拜票，衝刺選情。

▶︎倒數2天追楚瑜／宋楚瑜上午桃園車隊掃街、拜廟　下午回防新北
 

ET快訊
批韓國瑜最力的趙少康轉挺韓　前國代曝凱子大道77億：真相令人
全台限量1萬個！全聯推出超狂福袋　「外包裝太扯」驚呆婆媽圈
東吳情侶雙屍悲劇！21歲主唱男大生尋死　女友返家見屍蓋眼也走
哈利梅根退居幕後！　突襲聲明「卸下資深皇室成員身分」
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「批韓國瑜最力的趙少康轉向挺韓」　黃澎孝曝凱子大道77億：真相令人噴淚

倒數48hrs「藍綠夜襲北台灣」　蔡英文衝基宜、韓國瑜凱道百萬會師

柯文哲坦言：民眾黨立委連5席都有困難　「市政中離傷更重」

國民黨自評大選總統領先、立委過半　最快2月提出重審反滲透法

倒數2天追楚瑜／宋楚瑜上午桃園車隊掃街、拜廟　下午回防新北

倒數2天追國瑜／百萬庶民站出來！韓國瑜與蔡英文較勁　直攻凱道辦造勢

夜襲信號響！15縣市長、27立委啟動空陸戰　挺韓國瑜凱道拚人氣

倒數2天追英文／北台灣衝衝衝　竹、桃、基、宜都能看到蔡英文

「比我的影片重要一百倍」　法國網紅拜託台灣人要去投票

諷南投選情「完全不對等」　謝龍介、李佳芬推薦文挺馬文君

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

計程車上掉手機！暖司機回頭送還　大陸夫妻狂讚：台灣最美風景是人

主人狂被咬崩潰「向訓練師求助」　她耐心鼓勵、引導...幼犬3天學乖

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

澳洲5億隻動物葬身野火... 政府再殺1萬頭駱駝！因「喝太多水」

高雄「貪食蛇」再現！為韓衝選票 韓粉組車隊造勢...旗海覆蓋街頭

林予晞《天堂的微笑》得腦瘤看不見了！　修杰楷要求拿掉小孩：想要妳一直陪我

「批韓國瑜最力的趙少康轉向挺韓」　黃澎孝曝凱子大道77億：真相令人噴淚

倒數48hrs「藍綠夜襲北台灣」　蔡英文衝基宜、韓國瑜凱道百萬會師

柯文哲坦言：民眾黨立委連5席都有困難　「市政中離傷更重」

國民黨自評大選總統領先、立委過半　最快2月提出重審反滲透法

倒數2天追楚瑜／宋楚瑜上午桃園車隊掃街、拜廟　下午回防新北

倒數2天追國瑜／百萬庶民站出來！韓國瑜與蔡英文較勁　直攻凱道辦造勢

夜襲信號響！15縣市長、27立委啟動空陸戰　挺韓國瑜凱道拚人氣

倒數2天追英文／北台灣衝衝衝　竹、桃、基、宜都能看到蔡英文

「比我的影片重要一百倍」　法國網紅拜託台灣人要去投票

諷南投選情「完全不對等」　謝龍介、李佳芬推薦文挺馬文君

學測國文拿高分　補教師題得分重點「十年考古題、古文三十篇、文意理解」

JHBL／讚聯賽和現代籃球接軌　顏行書：進攻意識有提升

「批韓國瑜最力的趙少康轉向挺韓」　黃澎孝曝凱子大道77億：真相令人噴淚

伊朗私訊美國「好我們幹完了」　川普政府新風向：空襲刻意避開美軍密集地

倒數48hrs「藍綠夜襲北台灣」　蔡英文衝基宜、韓國瑜凱道百萬會師

英飛凌CES秀全球最小3D感測晶片REAL3　強攻臉部辨識、2020年中量產

10隻獅子遭屠殺奪16命！歹徒翻牆餵毒雞肉後「鼻爪直接割走」

柯文哲坦言：民眾黨立委連5席都有困難　「市政中離傷更重」

國民黨自評大選總統領先、立委過半　最快2月提出重審反滲透法

37歲漂亮姐姐孫藝真：「感情是要把握兩人在一起的每個瞬間」

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

政治熱門新聞

澳媒：王立強收到蔡正元、大陸商人提供「劇本」、死亡恐嚇

呂秋遠勸心死男：吳斯懷會當國防部長

若蔡英文連任　他預言這三種人超開心

柯文哲：民進黨罷韓不會出全力

湖南公民記者佐拉燒大陸護照　呼籲珍惜民主

挨批說謊造謠　名嘴嘆：沒參選都被黑

謝龍介、李佳芬相挺南投馬文君

圖／李佳芬代夫新北三重催票

「比我的影片重要一百倍」　網紅拜託要去投票

砂石案　李日貴告4家媒體12名記者

把「王小姐」請出來？韓國瑜：可商量

北漂正妹專訪／韓國瑜的日本匠人精神

韓國瑜：我選總統不顧台灣難道顧菲律賓？

他納悶「爸媽韓粉率特別高？」　網分析2關鍵

更多熱門

相關新聞

「批韓國瑜最力的趙少康轉向挺韓」　他：真相令人噴淚

「批韓國瑜最力的趙少康轉向挺韓」　他：真相令人噴淚

資深媒體人趙少康現身國民黨總統候選人韓國瑜最新的競選廣告，公開表達力挺韓。對此，前國大代表黃澎孝表示，「一度批評韓國瑜最力的趙少康轉向挺韓了！但是真相令人噴淚…菁英藍、知識藍、情感藍，你們能夠體諒接受嗎？」

藍營估立委過半　將重審反滲透法

藍營估立委過半　將重審反滲透法

柯文哲：民眾黨立委連5席都有困難

柯文哲：民眾黨立委連5席都有困難

「比我的影片重要一百倍」　網紅拜託要去投票

「比我的影片重要一百倍」　網紅拜託要去投票

黑韓版主被逮　翟本喬認給警資料

黑韓版主被逮　翟本喬認給警資料

關鍵字：

2020大選2020大選韓國瑜2020大選蔡英文2020大選宋楚瑜

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

東吳情侶雙屍真相曝！驚見男友上吊亡...她同赴黃泉相會

莉婭認愛謝和弦！反擊「決裂是Keanna一手造成」

LIVE／伊朗空襲美軍　川普說話了

美女博士發現「老公是Gay」跳樓身亡

雙屍悲劇！主唱男大生自殺、女尋死

720萬「黃金齒輪」闖關　外層鍍銀還是栽了

澳媒：王立強收到蔡正元、大陸商人提供「劇本」、死亡恐嚇

即／東吳21歲樂團男女自殺　1吊死1勒亡

全聯推出超狂福袋　網友嘆：怎麼搶啊

BTS柾國紅眼框向粉絲道歉

阿公脫褲猥褻8月大孫女　媳婦看監視器崩潰

員工聚餐被遺忘！他氣炸開堆高機撞公司

每人6000元！彰化市發1.4億年終大紅包　資格曝

川普沒開戰　呼籲伊朗擁抱和平

呂秋遠勸心死男：吳斯懷會當國防部長

更多

最夯影音

更多
出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚
霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

霍思燕告白杜江「世界上最愛的是你」　老公超感動！聽到摀臉爆哭

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

謝和弦反擊Keanna「最後悔認識她」　護愛莉婭加速離婚進度

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

超好拍！冬季限定網美必訪景點　苗栗三灣「夢幻橘海」落羽松莊園

計程車上掉手機！暖司機回頭送還　大陸夫妻狂讚：台灣最美風景是人

計程車上掉手機！暖司機回頭送還　大陸夫妻狂讚：台灣最美風景是人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面