國旗不是韓國瑜專利！台中人挺蔡英文　支持者舉「2016勝選報紙」力挺





▲蔡英文台中掃街輔選洪慈庸。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台中報導

2020大選倒數三天，總統蔡英文「勇敢自信 護台同行」掃街車隊繼續衝刺，8日前進彰化、台中、苗栗、桃園。總統蔡英文8日下午接連在黃國書選區及洪慈庸選區拜票，台中市民熱情相挺，有支持者揮舞國旗，也有支持者拿出小英2016年勝選隔日當選頭版新聞力挺。

小英車隊中午開進台中市區，與黃國書一起在選區內拜票。蔡政府今年通過婚姻平權法案，讓同志朋友終於可以走入婚姻，這次小英車隊掃街，許多青年揮舞彩虹旗或是彩虹台灣相關旗幟，還有支持者超激動不斷吶喊，「小英加油！」

蔡英文車隊下午開進洪慈庸選區，支持者再度發揮創意，創意標語沿途都可以看到，其中包含「我是槍小英撿我！」「小英小英！妳是我的蔡！」「讓民主大聲說話」、「我最喜歡的科目是英文」等。

另外，由於韓粉幾乎都以國旗當成是韓國瑜的標籤，似乎也讓國旗成了挺韓國瑜的象徵，不過，綠營也曾多次強調，國旗不是屬於誰的專利。這次蔡英文在台中拜票，就有支持者揮舞國旗表達力挺。

此外，現場還有民眾高舉「日語字牌」，上頭寫到希望小英順利連任替蔡英文加油打氣。更有支持者拿出2016年小英勝選隔天的當選報紙，替蔡英文集氣祝福。