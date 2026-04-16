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小飛俠、無敵星星樣樣來！蘇巧慧率新北小雞拍定裝照　老公也入鏡

▲▼民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧15日、16日連續兩天率領民進黨新北市議員參選人拍攝合體定裝照。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲蘇巧慧連續兩天率領民進黨新北市議員參選人拍攝合體定裝照，丈夫龍男·以撒克·凡亞思也一起拍。（圖／蘇巧慧辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧15日、16日連續兩天率領民進黨新北市議員參選人拍攝合體定裝照，無論現任議員或第一次參選的議員參選人都踴躍參與，展現團結新北隊的氣勢。蘇巧慧表示，每位參選人在拍攝過程中都發揮許多創意與個人特色，代表新北隊創新和活力的一面。近期所拍攝的定裝照將使用於各項合體文宣、看板，而她也會持續陸戰、空戰齊發的步調，舉辦座談會、親子活動，同時公布各項政績、政見影片，全力爭取更多市民的支持。

拍攝現場氣氛熱烈，議員參選人們大玩創意，從奔跑、跳躍到擊拳姿勢樣樣來；服裝更是多元，涵蓋正式西裝、競選外套及原住民傳統服飾，蘇巧慧除了和紀錄片導演丈夫龍男·以撒克·凡亞思穿著傳統服飾合照，對於議員們的要求也來者不拒，展現高度配合力與親和力，現場氣氛融洽、笑聲不斷。在拍攝過程中蘇巧慧也頻頻給予候選人動作指導，展現母雞態勢。

拍攝過程中，議員顏蔚慈攜手團隊青年共同亮相，呈現青春活力的樣貌；張維倩則和翁震州、陳韋任一起致贈「無敵星星」給蘇巧慧，象徵新北隊要共同「照亮新北」。李宇翔邀請蘇巧慧共同比出招牌「小飛俠」姿勢，展現其個人特色。鄭宇恩則攜帶多款道具，包含繪本、麥克風，與蘇巧慧合影，期許未來共同「為市民發聲」、「照顧更多親子家庭」。

▲▼民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧15日、16日連續兩天率領民進黨新北市議員參選人拍攝合體定裝照。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲▼民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧15日、16日連續兩天率領民進黨新北市議員參選人拍攝合體定裝照。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

對於首度參選的新人參選人戴翎育、吳奕萱，蘇巧慧也細心給予動作指導，一起以球棒、手套合影，希望新北隊能夠「全壘打」；另外三位新人參選人陳俊維、陳韋任、吳昇翰則以挺拔西裝現身，蘇巧慧驚呼「三帥新人出沒」，隨即邀約三位共同合影，捕捉新世代參政的自信活力。

▲▼民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧15日、16日連續兩天率領民進黨新北市議員參選人拍攝合體定裝照。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲▼民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧15日、16日連續兩天率領民進黨新北市議員參選人拍攝合體定裝照。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲▼民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧15日、16日連續兩天率領民進黨新北市議員參選人拍攝合體定裝照。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

蘇巧慧指出，這就是「最強新北隊」的樣貌，專業與創意兼具，新北隊會繼續用各種創新方法爭取市民的支持。目前她已經和議員參選人們啟動第二輪的市場掃街，後續將舉辦座談會與親子活動，也會繼續公布各項政績、政見影片，透過紮實的陸戰與創新的空戰，展現新北隊的政績與願景，期盼獲得更多不分黨派、不分年齡的市民認同，帶領新北隊贏得年底的選戰。

▲▼民進黨新北市長參選人蘇巧慧與議員卓冠廷拍定裝照。（圖／翻攝自Facebook／卓冠廷）

▲▼民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧15日、16日連續兩天率領民進黨新北市議員參選人拍攝合體定裝照。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲▼民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧15日、16日連續兩天率領民進黨新北市議員參選人拍攝合體定裝照。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲▼民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧15日、16日連續兩天率領民進黨新北市議員參選人拍攝合體定裝照。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲▼民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧15日、16日連續兩天率領民進黨新北市議員參選人拍攝合體定裝照。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲▼民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧15日、16日連續兩天率領民進黨新北市議員參選人拍攝合體定裝照。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

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