最後衝刺！新莊立委候選人政見PK　陳明義酸吳秉叡：「會做事」變選舉標語

▲黨內大老蘇貞昌曾多次到新莊力挺吳秉叡。（圖／翻攝自吳秉叡FB）



記者黃可昀／綜合報導

選戰進入最後倒數，民進黨新北市第4選區立委候選人吳秉叡8日整理出8大政見，包括教育、老人照護、交通等方面，進行選前最後一次政見宣傳。國民黨候選人陳明義也提出5項政見，若順利進入國會，首要解決的就是新莊所有捷運站周邊的汽機車停放問題。

吳秉叡今日一早就站路口拉票，接著趕往四維市場、四維公園與鄉親握手打招呼，進行選前的最後衝刺，他也針對自己的8大政見提出說明，包括合理效率的財稅制度、多元適性的教育發展、放心生養的婦幼照顧、完善便捷的交通網絡、回歸人民的司法改革、平價優質的老人照護、減輕負擔的住宅政策，以及在地就業的青創經濟。

▲李佳芬日前陪陳明義連跑4宮廟拉票。（圖／翻攝自陳明義FB）



對手陳明義的5大政見則包括檢討新莊所有捷運站周邊停放汽機車問題、行政園區都市更新、公墓公園化、廟街大興直計畫，以及南新莊興建第二所國民運動中心。他坦言，這次投入選舉原先不太被看好，但經過這些日子腳踏實地的努力，讓新莊選民了解到他積極、會做事的態度，選情也宛如倒吃甘蔗逐漸明朗，最後不忘酸對手「每一位鄉親民眾都稱讚我會做事時，還需要自己廣告『會做事」變成標語討拍呼嚨大家嗎？」

據了解，雖然新莊選民稍微偏綠，不過，陳明義政治基礎穩固，是連任多屆的立委，在五股、蘆洲、新莊都相當具有知名度，這次選舉面對綠營強勁對手，仍有機會翻轉選情。

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