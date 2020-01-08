韓國瑜號召百萬庶民凱道大造勢　主持人「沈玉琳＋利菁」流程曝光

▲韓國瑜造勢晚會主持人沈玉琳、利菁。（合成圖／ETtoday攝影中心）

記者楊蕓／台北報導

2020總統大選倒數計時，國民黨總統候選人韓國瑜號召百萬庶民9日晚上集結凱道大造勢，藝人利菁、沈玉琳擔任晚會主持人，包括北北基桃立委候選人、國民黨內大老、15位藍營縣市長全出席，與隔日的「蔡賴配」凱道場提早拚場，聲勢備受關注。

根據韓陣營的流程規劃，凱道大造勢於晚間5點開始，藝人利菁、沈玉琳擔任晚會主持人，除了北北基桃立委候選人輪流助講、造勢外，國民黨大老全出席，包括國民黨榮譽主席連戰、前總統馬英九、黨主席吳敦義、前台北市長郝龍斌、前內政部長李鴻源等都將上台助講。

晚間七點起，將由15個縣市首長分別助講，替韓國瑜進行最後催票，依序是澎湖縣長賴峰偉、金門縣長楊鎮语、連江縣長劉增應、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、宜蘭縣長林姿妙、新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明漆、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美，此外，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜也將登台助講，藍營縣市長大合體營造團結迎接勝選的氣氛。

造勢晚會的第三階段，晚上八點起將由全國競選總部主委朱立倫、副總統候選人張善政分別致詞5分鐘，眾所矚目的壓軸是韓國瑜致詞後帶領群眾大合唱，預計於10點結束造勢。