鄭習會花費要全民買單　民進黨：憑什麼？

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文的訪中行，今（16日）爆出包括機票、住宿、膳食及零花的費用等共480萬費用，並非由自己出錢，而是向台灣民主基金會申請經費，全民埋單。國民黨提出計畫書中更稱，將推展台灣民主自由理念至中國。對此，民進黨回應，民主基金會經費是提供各政黨「民主人權」國際交流，還被中共列為 「重點制裁對象」，鄭習會有提過「民主人權」嗎？國民黨憑什麼要人民納稅錢買單？

民主基金會會捐助暨組織章程第18條寫道，基金會不得贊助統獨活動，只供民主人權相關活動申請。綠營質疑為何此次能補助，並要求公佈完整計劃與核銷資料，要台灣民主基金會董事長韓國瑜負責。國民黨文傳會主委尹乃菁上午受訪時則證實，是合法向基金會提出申請，從事政黨交流，並嗆民進黨政府若願意回歸九二共識、放棄台獨黨綱，也可以提出政黨交流申請補助款。

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民進黨指出，太誇張，國民黨主席鄭麗文去中國見習近平，竟然不是國民黨自己出錢，而是由國庫買單，根據媒體報導，鄭麗文赴中團6天35人，機票、住宿、膳食與零花費用高達480萬元，而這筆錢，國民黨全部向「台灣民主基金會」申請經費。

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民進黨表示，問題是臺灣民主基金會的經費，大多來自外交部編列，目的是提供各政黨從事「民主人權」的國際交流。也因此，台灣民主基金會還被中共列為 「重點制裁對象」。

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民進黨質疑，鄭習會有提過「民主人權」嗎？國民黨憑什麼要人民納稅錢買單？鄭麗文一手拿民主經費，一手參拜中共獨裁者？國民黨則一邊忙著習鄭會，一邊阻擋國防特別預算條例？

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民進黨指出，中共併吞台灣的惡意昭然若揭，即便在鄭麗文赴中期間，解放軍的軍機軍艦擾台，不但沒有中斷，更追加了實彈射擊的威嚇。鄭麗文要人民買單自己的中國行，到底憑什麼？國民黨，說清楚講明白。

