張宏陸蘇貞昌連2晚衝衝衝！石人仁整理10政見　林國春憶母文流露感性面

▲大選將至，候選人紛紛加緊腳步。（圖／翻攝自Facebook／張宏陸、林國春）

網搜小組／鄺郁庭報導

2020大選11日就要開投，候選人紛紛加緊腳步。7日下午全台民進黨立委候選人進行車隊大掃街，晚間張宏陸跟蘇貞昌一起拜票，行程滿滿。國民黨林國春也不遑多讓，跟著馬英九到處跟民眾問好，8日中午則是發文憶父母親，說今天是個特別的日子，字字充滿想念和對未來的期許，相當感性。

新北市立委第6選區（板橋西區65里）候選人張宏陸7日下午同步全台民進黨立委候選人，進行車隊大掃街，晚上則是跟行政院長蘇貞昌繼續車隊掃街，「衝衝衝又來囉！蘇貞昌院長來到板橋，陪同宏陸一起車隊掃街！」最後呼籲選民一定要站出來，用選票守護台灣。

▲張宏陸跟蘇貞昌車隊掃街。（圖／翻攝自Facebook／張宏陸）

親民黨候選人石人仁則是轉貼他的政見整理影片，包括以下10點：

1. 策略修法幫助弱勢族群如身障及街友 ( 提撥證券交易稅千分之一權證交易稅千分之二貿易推廣服務費萬分之 0.15 並充分運用蚊子館並挪移邦交國金援)！

2. 新住民平權取消陸配歧視性差別待遇且等待期縮短為 3年！

3. 國民義務教育向下延伸公托公幼免抽籤，0到6歲國家健康養並建置雙語環境！

4. 酒駕虐童鞭刑因而致人死傷最高判死刑同步修法增設動保警察，並重罰虐狗虐貓殘害動物！

5. 建置金融區塊鏈島百億身障保險基金與AI科技智慧島！

6. 推動青年創業並積極發展工業、教育及文化互聯網產業與金融科技創新產業！

7. 翻轉並捍衛軍公教警消既得權益，特別是私校教職員，另修法保障外送員消防員幼保員作業員防護員護理師駕駛員保全員及農漁民應得的權益！

8. 充分運用閒置建物廣設托老托幼中心並貫徹執行長照！

9. 加速都更危老推動活化老舊房屋加強耐震檢測！

10. 廣設Ubike與Irent及立體和地下停車場徹底整頓巷弄髒亂及汽機車違停現象！

候選人林國春7日傍晚和馬英九「車隊掃透透」，一路上受到板橋鄉親熱烈支持。8日中午他感性發文「今天，一個特別的日子」，「#1月8日，是媽媽帶我來到這世上的日子，很感謝爸爸媽媽的養育之恩」，儘管母親4年前已與仙同遊、父親前些日子安然離世，他心中雖不捨，但兩老在期頤之年功德圓滿，讓他感到萬分欣慰。

▲林國春感性憶母親。（圖／翻攝自Facebook／林國春）

林國春表示，「父親在臨終前萬般囑咐，千萬不可辜負板橋鄉親的期許，而今天，對國春來說，是一個意義非凡的日子」，說他許下一個願望，希望「板橋好，新北好，希望中華民國好，更希望在2020能照顧好我們的家。」之後更是發文提醒，如果有民眾沒有收到投票通知單或選舉公報，可以到中選會官網查詢自己的所屬投票所。