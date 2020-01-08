柯文哲稱「錢要講清楚」　陳水扁回嗆：他不愛聽我也沒法度

▲前總統陳水扁龍山寺參拜。（圖／記者林敬旻攝，下同）



記者陶本和／台北報導

針對台北市長柯文哲指出，支持有條件特赦陳水扁，但希望他能對於官司涉及的金錢議題說清楚。對此，前總統陳水扁8日表示，「我已經講到有夠清楚，他不愛聽，或他聽嘸，我也沒法度」。

陳水扁表示，柯文哲在還沒有擔任市長前，參加凱達格蘭基金會募款餐會時，是如何談阿扁的冤情，受到違法違憲審判，主張「政治智慧」、「政治解決」，要特赦陳水扁。

陳水扁說，政治案件只有用政治手段來解決，像這種當作總統、在野黨領袖的人受到政治追殺，包括菲律賓的艾斯特拉達前總統、南韓前總統全斗煥、盧泰愚不管他們的案件是殺人、貪污，都是以政治解決。

陳水扁強調，「柯文哲叫我要講清楚，我已經講到有夠清楚，他不愛聽，或他聽嘸，我也沒法度（沒辦法），如果他還聽嘸，請他私下來找我，我跟他講」。

另外關於柯文哲質疑陳水扁保外就醫在外趴趴走一事，陳水扁表示，馬英九是政治決定，不是法律規定才給陳水扁保外就醫，其他的獄政單位都是配合演戲，今天要抓他回去沒關係，但大家要知道不是阿扁該不該回去，而是陳水扁該不該被關的問題。

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