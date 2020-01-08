烏克蘭班機「伊朗起飛後墜毀」　傳遭防空導彈擊落…170人全罹難

▲ 推特流傳烏克蘭班機墜毀現場照。（圖／翻攝自推特Strategic Sentinel下同）



記者陳亭伃／綜合報導

一架烏克蘭班機在德黑蘭當地時間凌晨6時30分，自德黑蘭伊瑪目霍梅尼國際機場（Imam Khomeini International Airport）起飛後8分鐘隨即爆出火光，接著墜毀在近郊，當時機場方面僅回應「恐怕是機械故障」所造成，事發一小時後，外傳為伊朗機管局以防空導彈擊落。

綜合外媒報導，烏克蘭航空客機PS752客機起飛不久後隨即爆出火光，各方消息有遭到防空導彈擊落，或是機械故障，接著墜毀在帕蘭德（Parand）約旦媒體《al hadath》指出，機上約170名乘客皆以罹難。此外，當地救援隊已派出4架救援直升機、22輛救護車協助。

伊朗民航組織發言人賈法爾扎德（Reza Jafarzadeh）說，救援隊已被送往墜機現場，並補充說，機上人數為170人，而不是先前報導的180人。

伊朗衛星通訊社《IRNA》表示，機上乘客皆以罹難。救援小組則表示，所幸沒有民宅遭到撞毀。波音公司也隨即在推特上發文表示，已經得知這項空難消息，將會透過管道得到進一步消息。

▲空難現場滿目瘡痍。

سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر درباره سقوط هواپیمای اوکراینی:



*مرکز کنترل و مدیریت بحران هواپیمایی ۶:۲۲ اعلام حادثه کرد که سریعا تیم‌های عملیاتی اعزام شدند



*بعید می‌دانم کسی در این حادثه زنده مانده باشد



*خوشبختانه به منازل مسکونی خسارتی وارد نشده است pic.twitter.com/P4L90cqIN6 — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020



