▲烏克蘭航空公司一架飛機在伊朗起飛後墜毀。(圖/翻攝自推特)

記者陳亭伃/綜合報導

更新:約旦媒體《al hadath》指出,這架失事的烏克蘭航空客機,疑似在起飛後遭到伊朗機管局擊落,目前官方尚未證實。

Unconfirmed via Al Hadath: The downed Ukrainian aircraft outbound from #Tehran was accidentally shot down by Iranian AA units. https://t.co/5R8gnh4S89