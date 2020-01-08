嚴防武漢肺炎！香港藥局口罩全缺貨...職員「每日補貨200盒」

▲香港許多人購買口罩，職員表示每日補貨200盒。（圖／香港01授權提供，請勿隨意侵權，下同）

本報訊

武漢爆發原因不明的病毒性肺炎，本港正監察到訪武漢返港的懷疑個案，今日新增9宗懷疑個案，至今累計有30宗。事件令市民憂慮類似SARS（沙士）疫情重臨，紛紛搶購口罩防疫。

《香港01》記者7日下午到沙田第一城一帶巡視多間藥房，所有藥房的成人口罩均缺貨，部份更未知到貨日期。有藥房職員指，近這兩星期外科口罩銷量急升，近日銷量比平日高出八成，由以往每星期到貨一次，轉為每日到貨一次，不過坦言供應緊張，來貨時間不太穩定，藥房亦未有加價，維持一盒口罩50多元，即平均約一元一個口罩。





▲位於威爾斯親王醫院的便利店，自上月底已未有成人口罩供應，暫未有到貨日期。



威院便利店口罩沽清 暫未能補貨

武漢不明肺炎疫情持續，令市民憂慮類似沙士的疫情再次發生，紛紛搶購口罩防疫。

《香港01》記者今日下午到沙田威爾斯親王醫院便利店、第一城兩間藥房、萬寧及屈臣氏巡視，所有店舖的成人外科口罩均已沽清，部份未知到貨日期，有三間尚餘兒童口罩供應。

沙田威爾斯親王醫院便利店的職員表示，自去年12月底沽清成人口罩，至今未能成功入貨，暫未知道到貨日期。不過，醫院內的口罩售賣機尚有供應，每個口罩售2元。

▲威爾斯親王醫院內的口罩售賣機尚有供應，每個口罩售2元。



口罩供應僅滿足需求約十分之一

位於第一城的一間藥房職員指，近日口罩需求大增，昨日新一批口罩到貨，今日下午前已沽清。職員指，近一星期已增加口罩入貨量，比平日每星期的入貨量高出三、四倍，不過供應商來貨不穩定，難以滿足市面需求，「依家只係做到需求嘅十分一！」他表示，口罩供應商暫未有加價，其店的零售價維持不變，一盒50個口罩，售價55元。至於N95口罩，則約十幾元一個。

口罩銷量比平日高出八成 每日到貨200盒

另一間藥房職員表示，外科口罩在這兩星期內銷量急成，近日銷量比平日高出八成。他指，藥房由以往每星期到貨一次，每次十幾盒口罩，轉為每日到貨一次，每次來貨約200盒，但他坦言口罩供應緊張，來貨時間難以預計，期望日內可到貨。他指其店售賣的口罩暫時未有加價，維持一盒口罩50多元。

▲生活用品店的負責人指，店鋪今日有八箱、共3200個N95口罩到貨，以應付街坊需求。



尚有N95口罩出售 每個5至10元

另外，有生活用品店的負責人指，店舖今日有八箱、共3,200個N95口罩到貨，以應付街坊需求。不過，由於供應不穩，暫未知下一次的到貨日期，亦未有盒裝供應，只能單個出售。她指供應商未有加價，其店每個N95口罩維持每5元一個。

區內有售賣N95口罩的五金店職員梁先生表示，早前網上有傳言指供應商「扣貨」抬價，但他指，暫未見到有關情況，其店仍可如常於每月初入貨。他指，N95口罩有大陸製及美國製，美國製的售價為10元一個，較大陸製的口罩貴約一半。他表示，未見其店的N95口罩銷情大增，估計大部份市民主要到連鎖藥房等搶購，暫時未計劃增加入貨量。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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