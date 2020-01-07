輪胎遭異物刺破！他拔出竟見「泰國迷你佛像」嚇壞...網驚：纏上了

▲輪胎拔出泰國佛像。（圖／翻攝自facebook／爆廢公社二館）



實習記者賴韻如／綜合報導

開車、騎車多少都會遇見異物刺到輪胎的事件！近日泰國網路瘋傳2張「輪胎中釘照」，只見一個金色、疑似釘子的零件刺進輪胎，沒想到車主將它拔出後，竟發現這其實是一尊「泰國佛像」，照片曝光後立即掀起熱議。

網友在臉書社團《爆廢公社二館》上PO戔2張照片，並在貼文中寫下「天要亡我」4字。照片中可以看到黑色的輪胎中鑲進了一個金色異物，遠遠看還以為是釘子，沒想到將其拔出後，才發現這是一尊迷你版的「泰國佛像」。由於原PO在文末加上「轉賴群」，所以該照片的發生地點及時間並不可考，知名旅遊部落客「泰國清邁象」也於近日分享該圖。

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▲原PO沒有解釋該照片的時間、地點。（圖／翻攝自facebook／爆廢公社二館）

照片曝光後不少網友紛紛留言，「泰國的...驚驚怕怕，會不會就直接纏上你了呢？」、「嘴角失守」、「是告訴你先停！前面有危險」、「其實已經幫你擋了車關了，你應該要惜福」、「佛祖幫你檔了！有空去廟裡拜拜」、「搞不好本來出更大條的事，佛祖保佑只破胎」、「擋災耶～傻傻的」、「其實前面有難，菩薩拯救你！」

▲部落客「泰國清邁象」5日也分享該照片。（圖／翻攝自泰國清邁象臉書）

據《三立新聞》報導，風水大師江柏樂表示，若該佛像未經過開光，對人不會有所影響，但若有人將佛像做成「釘子樣」且故意丟棄、破壞，造成用路人車胎破損，進一步引發車禍，那是褻瀆神明的行為，這樣會有因果報應，很容易引起血光之災。