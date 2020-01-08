韓國瑜選前砸錢買廣告　蔡英文：不符合庶民總統形象！

記者蔣婕妤／彰化報導

2020大選進入最後倒數三天，藍綠陣營全力衝刺選情。國民黨總統候選人韓國瑜被爆出選戰最後階段瘋狂砸錢買廣告，總統蔡英文酸，這種作法顯然不符合韓國瑜「庶民總統」形象，他應該要用政見說服選民。

▲蔡英文彰化縣輔選行程。（圖／記者黃國霖攝）



針對韓國瑜被爆「砸錢買廣告」，蔡英文8日受訪時酸，「這跟他塑造庶民總統形象顯然不符合。」她強調，選戰的重點在於必須拿出強而有力的政見及願景說服民眾，而不是光靠砸錢買廣告而已。





▲韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）