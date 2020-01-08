指蔡英文造勢「台下人走光」…挨批說謊造謠　黃暐瀚嘆：沒參選都被黑

▲黃暐瀚PO蔡英文造勢活動台下人走光。（圖／翻攝黃暐瀚直播）



記者蔡文鈴／台北報導

資深媒體人黃暐瀚近日在臉書PO出總統蔡英文跟國民黨總統候選人韓國瑜造勢活動的場面對比，結果被另一個臉書粉專「只是堵藍」稱是造謠。對此，黃暐瀚做出3點澄清，並感嘆「台灣只有攻擊，只有仇恨，沒有是非」，自己不是政治人物也被黑。

黃暐瀚在6日以「台南晴天 vs. 台中雨天」，分析蔡、韓造勢場合。在看到制高點影片之前，真的以為，蔡總統的台南造勢大成功，十五萬人力挺蔡賴配跟六位立委候選人；但在看完了網友，從制高點點往下拍的三段影片之後，我驚訝了。

黃暐瀚指出，第一、這是台南。這是賴清德的本命區，是沒有一席國民黨立委的綠到出汁的地方。第二、這是蔡總統這次選舉，在台南最大的造勢大會。第三、這是星期天下午，晴天，地上不泥濘，天上也沒下雨。

黃暐瀚發現，居然蔡總統人都還在台上，台下已經幾乎走光光。對比去年12月29日，台中的韓國瑜造勢大會，雨從半夜開始下，地上全泥濘，根本爛泥巴。支持者得從下午淋雨到晚上九點半，才能等到韓國瑜。

未料，此篇貼文一出遭到「只是堵藍」粉專質疑，「暐瀚你是不是又在造謠了？」說他拿蔡英文散場的空拍圖來造謠說走掉2/3，並秀出當天的活動蔡英文被後的大螢幕都是人群。

對此，黃暐瀚在臉書正告「只是堵藍」粉絲團，並感嘆「這就是，我對台灣悲觀的原因。」親綠粉絲團，只有攻擊，沒有是非。他強調，我放的不是「照片」，而是「影片」；在廣播、直播都說得很清楚，這場人是多的，但散場速度，令人驚訝；影片證實，蔡總統還在台上時，台下已經幾乎跑光。

黃暐瀚說，台灣只有攻擊，只有仇恨，沒有是非。「我都不是政治人物，也沒參選，都樣這樣黑，台灣多恐怖。」