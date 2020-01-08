伊朗憤怒不熄！高官PO川普「900億房地產清單」　暗示恐成攻擊目標

▲紐約川普大樓（Trump Tower）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統川普日前空襲巴格達國際機場，擊殺伊朗精神領袖之一的蘇萊曼尼，不僅引發國際震驚，也讓伊朗國內上下相當不滿。伊朗社群媒體上也出現要懸賞8000萬美元（約台幣24億元）要川普人頭；此外，更有伊朗高官貼出川普資產的相關消息，外界揣測恐怕將成為攻擊的目標之一。

綜合外媒報導，美國總統川普4日在推特上提出可能要攻擊伊朗52處，其中包括多處文化古蹟，5日伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）的高級顧問艾希納（Hesameddin Ashena）就在推特上轉貼一篇富比世去年9月盤點川普個人資產的文章，似乎在暗示川普名下不動產很可能成為下波攻擊目標。

▲伊朗官方表示是衝著川普來，並非美國人民。（圖／路透社）

該篇文章指出，川普的房地產高達31億美元（約台幣930億元），其中光在紐約就有9棟房屋，總價值高達15億，另外在華盛頓、拉斯維加斯、芝加哥等還有飯店資產，高爾夫球場、2架私人飛機，總價值約艾希納的推文也暗示可能成為攻擊目標。

艾希納也表示，伊朗的目標並不是美國人民，而是川普，「我們甚至跟美國前政府達成協議，但川普就是最大問題，如果發生戰爭，他必須要負全責」。