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世新英語系公演　學生帶觀眾用語言、謀略體驗遊戲戲劇　

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▲▼ 陳清河表示，畢業公演能順利演出，每個人都功不可沒，相互合作才能創造完美的演出。（圖／世新大學提供）

▲陳清河表示，畢業公演能順利演出，每個人都功不可沒，相互合作才能創造完美的演出。（圖／世新大學提供）

生活中心／台北報導

世新大學英語學系的第二十屆畢業公演「Get Real」，引領觀眾進入一場不一樣的人生體驗，因為該劇將遊戲融入了戲劇的元素，在一場場的遊戲中帶領觀眾進入時空交錯的複雜劇情，其中處處有驚喜、場場有錯愕。

世新指出，此劇為學生原創劇本，同時由學生自導、自演，展現了世新大學英語系學生強大得創意與語言能力。故事由一場聖誕舞會揭開序幕，吸血鬼與狼人進入了舞會尋找他們的獵物，在兩個交錯的時空中，八名玩家進入，一場遊戲一場夢於焉展開，交織著人性的愛恨、貪嗔、求而不得、失而復求的交錯情境與感情，再藉由一場場廝殺回首前塵往事，所求為何？為何而求？所得非所願時又該如何自處？可謂極具反思人性貪、嗔、痴的一齣精彩舞台劇。

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開演前世新大學副校長陳清河讚賞英語系擁有如此具特色的傳統外，也給予即將演出的同學及工作人員們大大的鼓舞，畢業公演是大四學生年度最重要的大型活動之一，也是展現全系老師凝聚力及出錢出力的時候，畢業公演一直都是世新大學英語系的傳統，而今年第20屆的畢業公演更是一個里程碑。這次是原創劇本，不論製作道具、排演以及音效燈控都由同學自己完成。透過參與公演的工作，可以讓同學學到如何與各組溝通與協調。公演能順利演出每個人都功不可沒，這也必須由各組相互合作才能創造完美的演出。

畢業公演除了呈現學習成果達到傳承的意義外，更是展現出學生善於與人溝通以及團隊合作的一面。從劇本撰寫、戲劇排演、舞台設計、服裝設計、宣傳行銷、贊助商談，不論台前幕後皆由學生一手擔綱。最難得的是此次的演出內容為原創而非來自作品改編。創新創意的劇情內容，精湛的演技，同學們展現了無窮的潛力真是令人驚艷。對於師生來說，老師們辛勤指導，同學們的努力及付出，以及畢業系友的溫馨支持，透過公演可感受到世新大學的凝聚力，可說是新年前最佳的獻禮。
 

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