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世新大學電梯夾死人！男肢體變形卡1、2樓間　學生「滑手機」驚見滴血嚇壞

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記者柯沛辰／綜合報導

世新大學6日上午11點驚傳電梯夾死人，64歲郭姓工人到管理學院維修電梯，期間不知何故，意外卡進電梯與牆壁之間，時間長達1個多小時，等到被發現時已腫脹發黑、明顯死亡。當時有學生滑手機等電梯，聽到裡頭有奇怪聲響，下意識抬頭查看，結果驚見鮮血滴落，當場嚇壞。

台北市消防局接獲民眾報案，指一名工人到世新大學維修電梯，卻不慎受困電梯井內，電梯也卡在1、2樓之間，狀況不明。消防員了解狀況後，立刻趕抵現場，發現郭姓工人上半身被夾住，只露出下半身，搶救困難，立刻聯繫電梯公司到場協助，並用破壞機具搶救。

▲▼世新大學電梯夾死人！男慘卡1、2樓間肢體變形　學生滑手機...驚見滴血嚇壞。（圖／東森新聞）

▲世新大學傳工安意外，校方緊急圍起案發現場。（圖／東森新聞）

不過，郭姓工人被救出時全身發黑、紅腫，肢體扭曲變形，已明顯死亡。校方見狀，立刻用佈告看板圍住電梯，引導學生遠離現場，但地上仍可隱約看見白布。事後，警方在現場拉起封鎖線，將進一步釐清意外發生原因。

目擊學生表示，當時他在滑手機，「我聽到電梯的聲音，然後我就看一下，就…滴血這樣子。」另一名學生則說，電梯出問題不是第一次，「大概去年10、11月的時候有傳出，電梯好像突然停止運作，然後有學生受困在裡面。」

▲▼世新大學電梯夾死人！男慘卡1、2樓間肢體變形　學生滑手機...驚見滴血嚇壞。（圖／東森新聞）

▲當時有學生低頭滑手機，意外目擊電梯滴血。（圖／東森新聞，下同）

電梯廠商透露，死亡的郭姓工人從事相關維修已經超過20年，在業界也有一定聲望，沒想到來世新做例行性保養，竟會出意外，「他知道的阿（這邊的狀況），都是他來保養的，已經來過好幾次了。」

家屬接獲噩耗，立刻趕抵現場，而電梯廠商也在現場協助後續事宜。對此，世新大學也發聲明表示，對這起工傷意外感到相當遺憾，後續除配合檢警深入調查，也會釐清電梯故障原因。

▲▼世新大學電梯夾死人！男慘卡1、2樓間肢體變形　學生滑手機...驚見滴血嚇壞。（圖／東森新聞）

▲▼世新大學管理學院，電梯工人在維修電梯時，被夾在一、二樓電梯中間，命危搶救中。（圖／記者黃彥傑攝）

▲世新大學管理學院。（圖／記者黃彥傑攝）

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