世新大學日文系畢業公演「転生履歴」　體驗一場沒有遺憾的人生

▲世新大學日文系畢業公演「転生履歴」，演出反思人生的意義。（圖／世新大學提供）

記者崔至雲／台北報導

世新大學日本語文學系於世新大禮堂舉辦一年一度的畢業公演-「転生履歴（てんせい りれき）」，帶領觀眾們歷經一趟起死回生的奇妙旅程。

劇情始於一位高中教師大津和彥，在回家途中意外發生事故，醒來後發覺自己來到一個名為「彼世」的奇異世界。想要回到自己原來的人生，男主角必須寫下一份如同自己人生縮影的「轉生履歷」並通過審查與面試。經歷多次審查，男主角仍無法通過，彷如人生被全盤否定。為通過面試，男主角不斷審思在世時與家人之間的相處以及自己在未來的抉擇，可謂極具反思人生意義的舞台劇。

請繼續往下閱讀...

畢業公演導演徐名嬿在表演結束後表示，「我們都是沒有經驗的初學者，今次能有如此成功的表演，多虧了演員們每天不辭辛勞的練習，還有幕後工作人員的支援，才能成就這一場人生大戲。更是感謝老師們願意在百忙之中為我們指導演技，給我們各種建議，使表演的完整度提升。能夠順利結束今晚的演出，一切的辛苦都值得了！祝福各位都能過一場沒有悔恨、沒有遺憾的人生！」

▲演出學生均認為，此劇最大特色莫過於演出內容皆為原創而非來自作品改編。（圖／世新大學提供）

總召汪孟潔也表示，經過一年的籌備期，從劇本編寫、舞台效果、聲光佈置及演出，都是出自每一位演員及工作人員團結合作的成果。劇中不僅僅演出了主角的故事，也透過主角家人們各自的背景、經歷與想法，去闡述發生在身邊其實並不陌生的各種人生難題。希望這是一個能讓觀眾在觀賞演出之餘，都能在每一個角色身上找到與自己相似之處的故事。並期許畢業在即的我們，也能如最後的主角那般，誠實地去面對自己真正的心聲，不要在任何一個選擇上留下遺憾。



當天除日文系師生外，亦有世新大學副校長陳清河、人文社會學院院長陳淑滿以及英語學系主任王毓芝一同共襄盛舉。開演前陳清河為該次公演開場致詞，陳清河除了讚賞日文系擁有如此具特色的傳統外，也為即將演出的同學及工作人員們給予鼓勵。

對於本次公演日本語文學系潘心瑩主任也說，日文系的畢業公演今年已邁入第11屆，為系上年度重要的大型活動之一。除了呈現學習成果達到傳承的意義外，更是展現出學生善於與人溝通以及團隊合作的一面。從劇本撰寫、戲劇排演、舞台設計、服裝設計、宣傳行銷、贊助商談，不論台前幕後皆由日文系學生一手擔綱。其中此次最大特色莫過於演出內容皆為原創而非來自作品改編。創新創意的劇情內容，精湛的演技，同學們無窮的潛力總令人感到驚艷。在此特別感謝日文系老師們辛勤指導，以及畢業系友的溫馨支持，透過公演可感受到世新日文的凝聚力，可說是佳節前之最佳獻禮。