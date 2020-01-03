創IG三個月擁有破萬粉絲　電商人妻到世新談升級行銷

▲電商人妻孔翊緹至世新大學和學生分享Instagram行銷策略。（圖／世新大學提供）

記者崔至雲／台北報導

近年來社群媒體的興起，IG已成為時下年輕人最頻繁使用的社群平台，世新大學口語傳播學系與台灣記者協會共同主辦的「口語演述：社群傳播專題」系列演講最後一場，邀請到Instagram上擁有近五萬粉絲的電商人妻孔翊緹。她以自身經驗為出發，和學生分享經營IG上的操作策略，從如何吸引受眾、IG版面視覺呈現到文案的整理，孔翊緹做了非常廣泛地分析介紹。

孔翊緹提到，許多人在一開始要經營品牌的社群時，不免都會有點緊張，畢竟和操作自己的社群平台方式大不相同。會不確定受眾喜歡什麼、想看見什麼，而她提供了幾個建議。首先，她認為不能單單把焦點放在「自己」身上，可以試著站在受眾的角度，去思考消費者想看見什麼？市場上需要什麼？在內容上做出調整。接著她提到了IG的特性，因為相較於其他社群而言，Instagram是相對較為封閉的平台，無法像臉書、Youtube一樣自由分享，網頁版也不普及，多數功能都只能透過手機使用。但也因為如此，可以輕易的拉近與受眾的距離，透過和受眾的對話、反饋，可以從中得到靈感，產製出消費者想看見的內容。

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▲孔翊緹與學生合影。（圖／世新大學提供）

孔翊緹創辦Instagram只花了不到三個月就創下破萬紀錄，她和大家分享破萬的關鍵，其實是UGC行銷的功勞。UGC（User Generated Content）是什麼？簡單來說，UGC就是一種讓消費者主動對品牌產生回饋的方式，由品牌端設立短期的活動，促使消費者替品牌完成宣傳任務。

孔翊緹以自身的例子作說明，IG上有一陣子流行「賓果遊戲」的貼文。孔翊緹搭上遊戲風潮，做出「厭世」賓果貼文。因為有別於一般旅遊、美食、電影等炫耀文，厭世賓果圖被廣泛分享。她請用戶塗鴉賓果圖後，貼上即時，只要tag她，孔翊緹就會幫用戶分享。就這樣一連串的分享下去，用戶自己提供厭世賓果貼文內容，經由自己與孔翊緹的分享，發揮更大的傳播力。在短短一天之內就吸引了破千人的參與，隨之她的IG就達到了破萬的粉絲。

▲課程結束後學生踴躍提問。（圖／世新大學提供）

孔翊緹坦言，自己也沒想到一個小小的巧思，可以在社群上造成這麼大的風潮，而這些其實都歸功於UGC行銷的功勞，讓她利用低素材的成本，就達到高傳播的效應，讓消費者自主的散佈，幫助品牌完成宣傳的任務，是很適合Instagram的行銷手法。

很多人認為經營Instagram最重要的就是視覺優先，把照片拍好即可，但孔翊緹說，其實文案也是抓到觀眾的心很重要的元素。照片雖然可以吸引觀眾點入，但如果沒有清楚的文案，也不會讓人想閱讀下去。因此在文案的操作上，最基本的就是維持易讀性、段落分明，文案要盡量口語化、生活化，其實就可以吸引到受眾。除此之外，她提供給大家一個小秘訣，就是在文章中加入指令感，透過指令感與觀眾對話，例如，在文章底下留言標記你的朋友、別忘記按讚分享留言等等，在文案中加入指令感，是可以喚起消費者注意力的手法，在行銷的概念中常被使用，是撰寫文案的小訣竅。

▲世新大學副校長陳清河頒發感謝狀給孔翊緹。（圖／世新大學提供）

孔翊緹也說到，她跑遍了多場演講，來到世新大學是她最期待、最興奮的一場，能有機會和同學接觸，是很難得的機會。她配合大學生的經歷和使用習慣在內容上做了調整，期望透過演講，可以將Instagram的行銷秘訣，傳授給同學們。她也和同學分享，若未來想操作個人品牌或者走社群經營，IG是大家很好切入的平台，因為使用的年齡群族輕、也容易抓住受眾的喜好，是吸引客群的好平台，也是踏入行銷業的入門，在透過幾個行銷手法的運用，人人都可以把社群經營得出色。

