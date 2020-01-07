選舉公報他的政見「小到像螞蟻」　蔡育輝指控台南市選委會不公

▲台南市立委第一選區候選人蔡育輝指出，他依照登記表格上的尺寸製作政見，結果選舉公報唯獨他的政見小得「看不見」，他要請律師來告選委會違法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

從來沒看過這樣子編排印製的選舉公報！台南市立委第一選區候選人蔡育輝指出，他依照登記表格上的尺寸製作政見，結果選舉公報唯獨他的政見小得「看不見」，相較起來第一選區的版面小很多，讓蔡育輝的政見欄更有如「被消失了」，他一定開先例請律師來告選委會違法。

蔡育輝指出，國內選舉密集選舉，選委會應該非常熟悉所有流程，選舉公報使用圖片也不是第1年，他也不是第1次參選，但是看到今年的選舉公報，真的讓人十分憤怒，真的是第1次看到這麼離譜的選舉公報，比較第1選區所有候選人政見，再跟其他選區的相比，立刻就明白蔡育輝所受到的差別待遇，讓人懷疑選委會故意的，是不是已經淪為政黨的打手？

別以為選舉公報沒人在看！蔡育輝指出，他的競選辦公室近日接到不少電話，都是詢問選舉公報上蔡育輝的政見欄怎麼小得可憐，連看都看不清楚；甚至有年輕人跑來詢問蔡育輝的政見是什麼？官田民眾詢問怎麼第一選區的選舉公報跑到他們那裡？是不是發錯地方了，後來才發現原來是一至三選區的候選人都擠在一張公報上了。

蔡育輝說，選委會寄給候選人填寫政見的空格大小是18x10公分，結果選舉公報實際空格大小居然是28.3x8.6公分，第二及第三選區則是28.3x9.7公分，為何有如此大的差別，第一選區已經先天不良了，他的又被縮成一小塊，是故意整他嗎？他完全按照選委會規定的規格及字數填寫學經歷等資料，守規定的結果是政見字體變成小黑點，還留白一大半，他要求選委會重印，但是從中央到地方由民進黨完全執政的選委會根本視若無睹，毫不尊重候選人的權益，今天如果換成國民黨執政，像這次的情況絕不會發生，更不會有毫不尊重候選人抗議的情形，過去選委會所建立公平公正公開的選務形象將會蕩然無存。

蔡育輝出示與選委會傳輸政見資料的截圖，當初還特別叮囑「有問題請再告知」，結果選委會卻這樣惡整他，他一定會提告到底。

台南市選舉委員會指出，選舉公報政見欄位版面均依規定編排，同選舉區之候選人公平使用選舉公報版面。有關候選人反映立法委員選舉公報政見欄位問題，對此，台南市選委會指出該會編製第10屆立法委員選舉選舉公報，均依公職人員選舉選舉公報編製辦法第6條規定辦理，候選人刊登選舉公報之政見欄位版面長度以18公分、寬度以10公分為原則，選委會於編排選舉公報版面時，得依選舉種類、候選人人數，以等比例調整為原則，酌予調整之。

台臺南市選委會說明，本次立法委員選舉公報政見欄位版面長寬，係依各選區候選人人數做等比例調整，且為避免候選人所提供之圖檔失真，候選人所提供之政見圖檔，均以等比例方式調整編排於政見欄位，以公平分配同一選區候選人使用之公報版面，該會編製本次立法委員選舉公報均符合相關規定。

台南市選委會強調，該會編製本次選舉公報秉持公平、公正，並依法循例辦理，均符合相關規定，使所有候選人公平使用選舉公報版面。此外，中選會網站亦提供各項選舉公報線上查詢服務，可自由縮放字體大小，歡迎民眾至中選會網站，運用多元管道查詢選舉公報內容。

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