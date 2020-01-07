打破「明文規定」！翁重鈞力挺林國慶　李佳芬：再給國民黨機會　

▲▼ 李佳芬出席國民黨嘉義縣市大造勢，對選民深情喊話。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

國民黨嘉義縣市立委候選人王啟澧及傅大偉，6日晚間在港坪運動公園前金山路舉辦「團結之夜，庶民站出來」聯合造勢晚會，韓國瑜妻子李佳芬出席演說，受到熱烈歡迎，現場大爆滿，湧入近3萬人潮，李佳芬表示，相信國民黨，再給國民黨一次機會，韓國瑜會讓人民過好日子、安居樂業。不分區排行第一的曾銘宗、林國慶，不分排行第八的前立委翁重鈞、市長黃敏惠及國民黨台南市黨部主委謝龍介等人，輪番上台演說。

▲▼ 翁重鈞公開拉抬林國慶。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁重鈞表示，有人問他支持山區那位候選人，他明確表示，是能打破「明文規定」的在野聯盟代表人林國慶，他也對同黨同志及支持者表達歉意，希望大家為打破「明文規定」能犧牲小我。

▲▼ 國民黨嘉義縣市大造勢於金山路，湧進不少民眾。（圖／記者翁伊森翻攝）

市長黃敏惠指出，金山路從來沒有這麼熱鬧過，現場大爆滿，有情有義的嘉義鄉親都勇敢站出來了，為了後代子孫們打拚，大家要支持能替市民發聲的傅大偉進入立法院，嘉義縣海區的王啟澧及山區的林國慶，也要支持，共同翻轉嘉義。謝龍介強調，現場人潮展現人民憤怒的力量，大家要化悲憤為力量，集中選票支持國民黨的候選人及政黨票選國民黨。

立委候選人王啟澧表示，民進黨執政三年多來，貪腐又無能，人民過苦日子，所有鄉親要一起打拚，翻轉嘉義，讓林國慶、傅大偉及他，一起進入立院。

傅大偉說，經濟蕭條，人民生活在水深火熱之中，心中有只一個「苦」字，年金改革不公不義，一例一休勞資都受害，都有必要修正，他主張，重啟特偵組，打擊不法，中央承諾給嘉義市的西區國民運動中心及鐵路高架中央全額負擔等，只他要選上立委「通通要回來」。

代夫出征的李佳芬花了近三十分鐘演說，她強調，各縣市政府在政黨輪替之後，經費都沒了，原有的團隊也被破壞，非常可怕，民進黨執政，好像是玩「整人遊戲」，讓百姓吃足苦頭，既然做不好，就讓民進黨下台，國民黨重返執政，她相信，韓國瑜不貪不取，絕對能開創清廉有效能的政府。

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