1931萬人可投總統票...6都佔近7成！中選會盼10點完成開票

▲宋楚瑜、蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）



記者邱茀濱／綜合報導

2020大選倒數4天！中選會7日指出，這次總統副總統選舉人人數為1931萬1105人，其中台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市等6直轄市選舉人人數達1337萬6945人，占總選舉人人數69.27%；預許投票日當天晚間10點完成開票。

中央選舉委員會發新聞稿表示，第15任總統副總統選舉人人數為1931萬1105人，不分區立法委員選舉人人數為1931萬2105人，區域立法委員選舉人人數為1880萬6913人。

其中總統副總統選舉方面，六都的選舉人人數高達1337萬6945人，占總選舉人人數的69.27%，其中又以新北市的332萬1459人最多，其次則為高雄市的229萬9558人。此外，中選會還說，台北市及台中市選舉人人數皆超過200萬人，桃園市及台南市也有100萬人以上。

最後，中選會補充，在總統副總統選舉人的年齡層分布方面，本次以40到49歲者居冠，共有374萬3492人，其次則為50到59歲，共有363萬2972人。

據《中央社》報導，中選會官員接受訪問時指出，投開票所若是由1組人員進行開票，將依序從總統副總統開始，接著才是區域及原住民立委及不分區立委數票。官員還稱，投開票所管理員達8人以上者，就能分2組開票，屆時會以「男聲」、「女聲」分組唱票為主，以避免干擾。

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