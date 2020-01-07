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獨／民眾黨若拼不過5席　蔡壁如回市府助柯文哲儲備2024總統能量

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▲▼民眾黨不分區立委提名人交流茶敘-蔡壁如。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾黨不分區立委提名人蔡壁如。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

2020大選倒數4天，台灣民眾黨的「全台大眾走」掃街行程也進入尾聲，儘管有效拉抬聲勢，但第三勢力競爭仍顯膠著，至今仍無法確定位居第5席的蔡壁如能否順利過關。據了解，蔡壁如已規劃好，若未來真的落選，將重回北市府協助柯文哲打理市政，盼利用第2任的時間加速台北市政發展，儲備未來2024柯參選總統的能量。

身為新興政黨的台灣民眾黨，12月發起全台大眾走活動，自花蓮出發徒步環島一圈，傾聽基層民意，同時透過在各處密集的短講，將民眾黨介紹給更多選民。大眾走確實有收到成效，但2020選情激烈，被柯文哲視為意志延伸、期許進入立院監督的民眾黨發起人蔡壁如，名列不分區第5席，位居安全名單邊緣，仍然沒有必上的把握。

幕僚透露，目前民眾黨不分區席次約有「坐4望5」實力，拿下4席次應無太大問題，但名列第5席的蔡壁如能否順利進入立院，攸關這次民眾黨成軍後立委選舉首戰的成敗。幕僚指出，由於第三勢力競爭激烈，蔡壁如若要過關，仍需要支持者持續努力。

據了解，選舉進入最後階段，蔡壁如一面進行輔選之餘，也一面規劃好未來進入立院後的努力方向；倘若真的落選，將重新回到北市府協助市長柯文哲打理市政，盼利用餘下到2022的任期，讓台北市政能飛快發展，儲備未來2024柯參選總統的能量。

儘管未來重返柯市府的位子還不確定，但幕僚表示，蔡壁如已相當熟悉行政體系，未來若重返柯市府團隊，能馬上無縫接軌，重新扮演柯文哲的「血滴子」。

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