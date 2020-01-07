若是「郭朱王」組合　柯文哲：蔡英文要贏很難

▲ 柯文哲。（資料照／記者黃克翔攝）

記者張乃文／台北報導

台北市長柯文哲7日接受網路節目專訪，談到酬庸的問題，他認為，政治不應該製造新的利益階級。主持人接著詢問，既然蔡英文無法解決，那不是就要被換掉嗎？他笑說，問題是要換一個更好的上去，更直言，若當時是鴻海創辦人郭台銘＋前新北市長朱立倫＋前立法院長王金平的組合，不會選成這樣，蔡英文要贏很難。

柯文哲7日上網路節目訪問時，被主持人問到國民黨總統候選人韓國瑜曾說總統蔡英文被黨內新潮流派系架空。對此，柯文哲認為，更正確的說法是，蔡英文縱容或利用派系間的平衡來維持位子；談到新潮流，柯文哲還說，民進黨乾脆改名叫新潮流黨就好，其他派系不是奄奄一息就是人人自危。他指出，民進黨執政4年來產生太多政治任命的位子，也造成「裹脅」。

柯文哲說，這個狀況讓台灣最大黨不是國民黨、民進黨，而是「西瓜黨」。他提到，民進黨治理下西瓜黨效應達到最大，特別在蔡英文的任期內，政治任命的官太多，這些人一但改朝換代就沒了，為了自己政治利益不得不跟著走。他舉自己為例，當台北市長的前2年都是亂當，表面上是自己當市長，但實際上卻是各大派系，慢慢才一步一步清掉。

而主持人問，蔡英文不能解決問題的話，不是應該讓她下來嗎？柯文哲笑說，問題是要換一個更好的上去，不過他也說，當時若是郭台銘＋朱立倫＋王金平的組合，不會選成這樣，蔡英文要贏很難。

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