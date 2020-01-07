快訊／寄信恐嚇勒索館長、余天！嗆：不匯款就準備好棺材　嫌犯今落網

▲寄信給館長勒索15萬元，嫌犯今落網。（圖／翻攝自YouTube／飆悍館長）

記者陳韻如／台北報導

新北市第3選區候選人余天、館長陳之漢2019年12月27日收到恐嚇信，對方分別向2人各勒索20萬及15萬元，聲稱，「如果不匯款就準備好棺材。」警方獲報後立刻介入調查，而寄送恐嚇信的嫌犯在7日落網，全案將持續朝恐嚇取財方向偵辦。

館長2019年12月27日在臉書粉專自曝收到一封恐嚇信，信中內容指出，「江湖救急，知道你也不是小氣的人。我開口要得也不多，新台幣15萬元，化敵為友。實在是年關難過，請你在2020年1月10日前，將15萬元打入我提供帳號內，大家一切恩怨就算了。我在此警告你不得報警，否則誰先死還不知道。當日下午三點半前未見到帳，準備好棺材。」

▲館長在臉書曝光恐嚇信件全文。（圖／翻攝館長臉書）

館長收到恐嚇信後氣炸，直接在網路上公開信件全文，怒譙「我等等就報警，亞鈴娘卡後！」而警方獲報後，也立刻介入偵辦。此外，民進黨新北市第3選區立委候選人余天也接獲恐嚇信函，勒索新台幣20萬元，余天同日下午已火速請助理前往三重分局報案。

歷經多日追查，寄送恐嚇信的嫌犯也在7日落網，不過詳細的犯案動機，仍有待警方進一步調查釐清。

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