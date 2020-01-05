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余天回應三重建大學！盼「商工改科大」學一技之長　教育部：這屬中央權限

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▲▼ 立委余天談女兒鼓勵po文 眼眶濕。（圖／記者屠惠剛攝）

▲余天擔心大學生畢業找不到工作。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃可昀／綜合報導

新北市第3選區（三重）民進黨立委候選人余天，5日接受媒體採訪時，針對他先前在政見發表會提出的「三重建大學」提出說明，他建議三重商工未來改為科技大學，讓更多年輕新血可以學習專長。對此，教育部回應，「高職改科大屬於中央權限」，目前還沒有類似例子，不僅要考量到師資，還得針對產業需求等面向進行評估。

余天今天一早就到龍門市場掃街，展開整天的拜票行程，今晚6時還會在五常公園舉辦感恩音樂會，邀請到向蕙玲、黃思婷等演藝圈好友到場表演，6日下午則是會和交通部長林佳龍一起隨車隊揮手拜票。

▲▼李翁月娥。（圖／翻攝自李翁月娥FB）

▲李翁月娥8日舉辦選前之夜。（圖／翻攝自李翁月娥FB）

國民黨禮讓的無黨籍李翁月娥今日在臉書預告，8日晚間7時將會在向日葵廣場舉行選前之夜造勢，「我沒有全國的知名度、也不會唱歌，但是我真的很會做事」，言語之中充滿暗酸對手的意味，她也強調自己做事絕對腳踏實地，與選民站在同一陣線。

▲▼李旻蔚。（圖／翻攝自李旻蔚FB）

▲柯文哲6日再度到三重輔選李旻蔚。（圖／翻攝自李旻蔚FB）

民眾黨李旻蔚則邀請到柯文哲6日中午12時40分再度陪她掃街，這次是以騎腳踏車上街形式，爭取更多和選民實際接觸的時間，她也提到這次出來參選的初衷，因為「三重已經10幾年沒有在地的立委了」，雖然三重有很多認真的里長和市議員，但太多事情仍需要中央立委的幫忙，這次自己代表三重人挺身而出，站在鄉親的角度爭取福利。

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