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促進國際學術交流　美國聖湯瑪士大學來府城訪嘉藥

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▲美國聖湯瑪士大學一行21人，由該校國際研究中心主任Dr. Stockton帶領，拜會嘉南藥理大學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲美國聖湯瑪士大學一行21人，由該校國際研究中心主任Dr. Stockton帶領，拜會嘉南藥理大學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

美國聖湯瑪士大學一行21人，由該校國際研究中心主任Dr. Stockton帶領，於1月5日至7日拜會嘉南藥理大學，此次是聖湯瑪士大學4度訪問嘉南藥理大學，不僅希望透過文化交流活動，讓聖湯瑪士學生體會嘉藥校園教學及府城風土民情，增進兩校師生情誼，也希望能促進更多元的校園與城市文化交流互訪。

▲美國聖湯瑪士大學一行21人，由該校國際研究中心主任Dr. Stockton帶領，拜會嘉南藥理大學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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位於德州休士頓的聖湯瑪士大學創立於1947年，自1994年起在《美國新聞與世界報導》西部中型綜合大學名列前茅，校風著重學生獨立思考、有效溝通、取得專業能力及領導道德，其學術卓越地位為吸引世界各地學生前往就讀主因，校園附近的美國太空總署（NASA）、自然科學博物館、德州喬治農場史蹟公園及職棒太空人隊，為國人耳熟能詳，並為嘉藥學生赴美研習時必訪景點，體驗牛仔文化和觀賞主隊職棒比賽，更是令人興奮又難忘的遊學回憶。

▲美國聖湯瑪士大學一行21人，由該校國際研究中心主任Dr. Stockton帶領，拜會嘉南藥理大學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在教育部與臺灣傅爾布萊特學術交流基金會的邀請與安排下，聖湯瑪士大學訪問團預計訪台2週，並至嘉南藥理大學、文藻外語大學及國立東華大學等校參觀訪問，嘉藥誠摯歡迎聖湯瑪士大學的來訪，由嘉藥應用外語系學生擔任親善天使，熱情款待該校學生參觀台灣文學館、安平古堡、赤崁樓及安平劍獅埕等古蹟，並到大東夜市品嚐道地台南美食。生活系師生也展示茶道文化，品茗會友，體驗不同的茶葉文化。也讓來訪的外國朋友對台灣留下了深刻而美好的印象。

▲美國聖湯瑪士大學一行21人，由該校國際研究中心主任Dr. Stockton帶領，拜會嘉南藥理大學。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲美國聖湯瑪士大學一行21人，由該校國際研究中心主任Dr. Stockton帶領，拜會嘉南藥理大學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉藥校長陳鴻助表示，嘉藥與聖湯瑪士大學友誼深厚，早在2011年雙方即展開學術交流，2014年簽訂合作備忘錄，2015年起，每年暑假都有嘉藥師生赴該校參加國際研習營，迄今已有近40位學生受惠，陳校長也期盼兩校在既有合作基礎上，透過每年活動讓兩校情誼更加緊密，也為雙方的互惠交流繼續前進。

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