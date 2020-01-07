變態！台大準研究生誘82少女拍裸照　最小8歲...120G依「評語」分類

▲台大準研究生林和駿誘少女拍裸照遭判刑。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

原就讀台大醫學院研究所的林和駿，被檢察官起訴涉嫌以威脅、誘騙方式騙82名未成年少女拍裸照供他觀賞，甚至誘拐少女跟他發生性關係，台北地院歷經1年審理，調查林男收藏的120G少女裸照、影片檔案後，7日宣判認定他觸犯《兒童及少年性剝削防制條例》等罪，其中有期徒刑部分共判刑3年，不得易科罰金。

25歲的林男，在2017年靠推甄考上台大醫療器材與醫學影像研究所，但檢警陸續接到少女報案，發現他時常透過Beetalk、Line、臉書等社群、交友軟體，自稱是「有貓一切安好」的貓奴，用假照辦成俊男或少女的身分，向被害少女索取裸照，並表示只是「互相欣賞身體」。

▲林男的電腦內將被害少女分門別類整理成資料夾，總量高達120G。（圖／資料照）

只要少女一開始誤信，傳了第一張照片後，林男就會以公開裸照脅迫少女繼續傳裸照供他欣賞，檢警循線逮捕林男的同時，在其住處電腦、隨身碟、手機內查獲120G的少女裸照、影片，林男還會依照少女姓名、年齡、學校、身材評語、日期等進行分類排序，其中年紀最小的受害者僅有8歲，初步清查共有82人受害。

林男被檢察官依違反《兒童及少年性剝削防制條例》，與未滿16歲女子性交等罪嫌起訴後，台大校方立刻取消了他的入學資格，台北地院歷經1年審理，7日宣判，林被判不得易科罰金部分，共要入監服刑3年，另有部分情節獲宣告無罪，實際判決內容，有待法院公告。

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